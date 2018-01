Nintendo nennt aktuelle Verkaufszahlen für die Switch - WiiU überholt

Switch

Nintendo gab im Rahmen seines jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht die aktuellen Verkaufsergebnisse für die Nintendo Switch bekannt. Demnach verkaufte sich die Konsole seit ihrem Release am 3. März 2017 bis Ende letzten Jahres 14,86 Millionen Mal. Damit überholte das System nur neun Monate nach dem Launch die Gesamtverkäufe der Nintendo WiiU, die sich in den fünf Jahren seit der Markteinführung 13,56 Millionen Mal verkaufte. Bis Ende des aktuellen Fiskaljahres (endet am 31. März 2018) geht Nintendo von insgesamt 15 Millionen verkauften Einheiten aus. Rechnet man die 2,74 Millionen verkaufte Systeme der Switch aus dem letzten Geschäftsjahr seit der Veröffentlichung der Konsole hinzu (3. März bis 31. März 2017), wird Nintendo bis Ende dieses Geschäftsjahres auf insgesamt 17,74 Millionen Verkäufe kommen.

Der Hersteller gab darüber hinaus auch die Zahlen seiner bestverkauften Spiele bekannt. An der Spitze landete Super Mario Odyssey (Testnote: 9.5) mit insgesamt 9,07 Millionen Einheiten, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe (Testnote: 9.0), das sich bisher 7,33 Millionen Mal verkaufte. Den dritten Platz belegt The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5) mit insgesamt 6,79 Millionen Verkäufen und auf dem vierten ist Splatoon 2 (Testnote: 8.0) mit 4,91 Millionen Einheiten zu finden. 1-2 Switch wurde bisher 1,88 Millionen Mal erworben, während ARMS (Testnote: 7.5) sich 1,61 Millionen Mal verkaufte. Das Schlusslicht in der Bestenliste bildet Xenoblade Chronicles 2 (Testnote: 8.0) mit bisher 1,06 Millionen verkauften Einheiten.

Nintendo gab zudem bekannt, dass die Hardware-Basis des 3DS derzeit bei 71,99 Millionen Geräten liegt, während die Software-Basis auf insgesamt 360,5 Millionen Einheiten kommt. Nintendos Download-Verkäufe stiegen laut eigenen Angaben im Vergleich zum Vorjahr um satte 87 Prozent. Weitere Details und Zahlen (unter anderem zu den bestverkauften WiiU- und 3DS-Spielen) findet ihr im Download-Bereich (als PDF) und unter den Links in den Quellenangaben.