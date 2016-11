Die besten Wii-U-Spiele Report

Ihr habt eine Wii U und wollt wissen, welche Pflichttitel euch bisher durch die Lappen gegangen sind? Oder ihr denkt über den Kauf der günstigen Nintendo-Konsole nach? Wir sagen euch, welche Spiele besonders lohnend sind!

WiiU ab 298,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die besten Exklusivtitel für WiiU

Super Mario 3D World: Nintendos Maskottchen ist auch auf Wii U mit einem grandiosen 3D-Plattformer vertreten.

Bayonetta 2: Die Hexe lässt es exklusiv auf der Nintendo-Konsole krachen.

Die besten Action-Adventures und Action-Spiele für WiiU

Windwaker HD: Schon auf dem GameCube sah Windwaker dank Cel-Shading-Look hübsch aus, nun erstrahlt es auch in HD.

The Wonderful 101: Superhelden-Action im Comic-Look. Aber Vorsicht: Das Spiel hat es in sich.

Paper Mario - Color Splash: Auch im neuesten Paper Mario ist die Spielwelt aus Papier und Pappe designt.

Die besten Open-World- und Sandbox-Spiele auf WiiU

Lego City Undercover: Das Lego-Spielprinzip trifft auf eine Open World der Marke GTA – eine gelungene und witzige Mischung.

Assassin's Creed 3: Der dritte Teil der Reihe ist technisch nicht auf dem Stand der PS3- oder Xbox-360-Version, aber dennoch eine Empfehlung wert.

Die besten Spiele für das WiiU-Gamepad

Super Mario Maker: Das Gamepad der WiiU erleichtert das Basteln eigener Levels ungemein.

Kirby und der Regenbogen-Pinsel: Zuckersüß und voll und ganz auf die Steuerung per Gamepad ausgelegt.

Die besten Wii-Spiele für WiiU

Super Mario Galaxy 2 war bereits für die Wii erschienen und ist immer noch ein 3D-Jump-and-run in Perfektion.

Wii Sports: Die Minispielsammlung war für die Wii das, was Tetris für den Gameboy war – ein Systemseller.

Resident Evil 4 gilt für viele bis heute als der beste Teil der Reihe.

Die besten Virtual-Console-Klassiker für WiiU

Super Mario 64: Auch bei den Klassikern für die Virtual Console führt kein Weg an Klempner Mario vorbei.

Earthbound: Dank Virtual Console ist das SNES-RPG mittlerweile auch im Westen erhältlich.

Die besten Amiibo-Spiele für WiiU

Animal Crossing - Amiibo Festival: Der quietschbunte Grafikstil und der überniedliche Stil ist sicher nicht jedermanns Sache – dafür ist Amiibo Festival voll und ganz auf Nintendos Sammelfiguren ausgerichtet.

Mario Party 10: Im Amiibo-Modus holt ihr eure Nintendo-Figuren auf das Spielbrett.

Die besten WiiU-Spiele für Kinder

Yoshi's Woolly World: Das tolle Design der Wollwelten im Yoshi-Hüpfer verzaubert nicht nur die Kleinen.

Skylanders Superchargers: Die beliebte Toys-to-Life-Serie darf natürlich auch nicht auf der WiiU fehlen.

Die besten Jump-and-runs für WiiU

Rayman Legends: Mit dem letzten Rayman-Teil wurde eine Qualität erreicht, an die selbst die letzten 2D-Marios nicht herankamen.

Rayman Legends

Super Meat Boy: Ein Fleichklops möchte seine Freundin retten – superhart, aber auch enorm motivierend.

Die besten Party-Spiele für WiiU

Just Dance 2016: Mit der Wiimote in der Hand wird das Tanzbein geschwungen – und jeder, der sich traut, kann mitmachen.

NES Remix verpackt kleine aber knackige Herausforderungen in NES-Klassikern.

Die besten Rollenspiele auf WiiU

Deus Ex - Human Revolution: Der Director's Cut in Verbindung mit dem Gamepad ist die beste Version des Action-Rollenspiels.

Mass Effect 3: Die Special Edition auf WiiU enthält einen Comic, der euch die Vorgeschichte näherbringt.

Die besten Adventures und Rätselspiele auf WiiU

Captain Toad - Treasure Tracker: Das Minispiel aus Super Mario 3D World wurde nicht etwa simpel aufgebläht, sondern enthält durchaus komplexe Levels und Boss-Stages.

The Book of Unwritten Tales 2: Freunde klassischer Point-and-Clicks kommen um "Bout2" kaum vorbei.

Year Walk: Das Adventure präsentiert sich farblich reduziert und rätseltechnisch fordernd.

Die besten Koop-Spiele auf WiiU

Splinter Cell Blacklist: Zusammen mit einem Freund machen die (separaten) Schleicheinsätze noch mehr Spaß.

Rayman Legends

The Binding of Isaac - Rebirth bietet mit seinen zufällig designten Levels stundenlangen Spielspaß.

Die besten Shooter und Ballerspiele für WiiU

Splatoon: Wohl kaum jemand hatte für möglich gehalten, dass Nintendo auch Shooter entwickeln kann. Hiermit beweisen sie es.

Call of Duty - Ghosts: Wie gewohnt erwarten euch eine gut inszenierte Kampagne und packende Ballereien.

Die besten Indie-Spiele für WiiU

Shovel Knight: Das wichtigste Utensil eines Ritters? Ganz klar: seine Schaufel.

Typoman: Die Buchstaben weisen euch in dem Puzzle-Plattformer den Weg.

Die besten Download-Spiele für WiiU im eShop

Trine 2: Um ans Ziel zu kommen, müsst ihr die Fähigkeiten eurer drei Helden gekonnt miteinander kombinieren.

Nano Assault Neo: Ein Shoot-em-up in einem Körper – auch sowas gibt's.

Die besten Metroidvania-Spiele für WiiU

Guacamelee: Nicht nur das Wortspiel ist gelungen, auch spielerisch hat dieses Metroidvania einiges zu bieten.

Shantae and the Pirate's Curse

Steamworld Dig: Buddeln trifft auf Metroidvania-Elemente – eine interessante und gute Kombi.

Die besten Sportspiele auf WiiU

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen -Rio 2016: Auf dem Programm stehen nicht nur Disziplinen der Leichtathletik.

NBA 2K13: Es ist nicht auf dem aktuellsten Stand, aber spielerisch geht NBA 2K auch in der 13er-Auflage keine Kompromisse ein.

Die besten Renn- und Autospiele auf WiiU

Fast - Racing Neo: Das futuristische Rennspiel aus Deutschland erinnert nicht von ungefähr an Wipeout und F-Zero.

Need for Speed Most Wanted U: Verfolgungsjagden mit der Polizei sind an der Tagesordnung.

Die besten Beat-em-ups und Prügelspiele für WiiU

Injustice: Mit diesem Fighting Game mit Superhelden beweisen die Macher von Mortal Kombat, dass es auch ohne Blut geht.

Pokémon Tekken: In guter alter Tekken-Manier prügeln sich kleine Pokémons.

Die besten Strategie-Spiele für WiiU

Pikmin 3: Mit Hilfe der Pikmins löst ihr in diesem Strategietitel diverse Rätsel.

Die besten Horror-Spiele für WiiU

ZombiU: Über London bricht die Untoten-Plage herein – und ihr seid mittendrin.

Lone Survivor: Trotz Pixelgrafik entsteht eine gruselige Atmosphäre.

Die besten WiiU-Spiele ab 18

Sniper Elite V2: Trotz Fokus auf Scharfschützengewehre kommt die Action nicht zu kurz.

Anzeige

Project Zero: Mit der Kamera in Form des WiiU-Gamepads sucht ihr die Umgebung ab.

Nach rund vier Jahren und "nur" 13 Millionen verkauften Exemplaren bis September 2016 scheint der Wii U die Luft auszugehen – im März 2017 erscheint der Nachfolger. Aber auch, wenn die Wii U sicher nicht den Erfolg hat, den sich Nintendo gewünscht hätte, gibt es doch eine beeindruckende Zahl toller Spiele für sie. Alleine Nintendo hat gleich zahlreiche Exklusivtitel auf den Markt gebracht, und auch von Drittentwickler-Seite gibt es ausreichend Futter.In diesem Artikel möchten wir euch die 100 besten Spiele für die Wii U einmal genauer vorstellen. Statt einer simplen Rangliste haben wir uns für eine Aufteilung nach Kategorien entschieden. Darin seht ihr auf einen Blick die besten Exklusivspiele, solche, die unserer Meinung nach das WiiU Touch-Gamepad am besten einbinden oder auch Erwachsenenkost – ja, auch die gibt es auf der WiiU. Über das Inhaltsverzeichnis am rechten Rand springt ihr direkt auf die von euch gewünschte Kategorie.Da es bis zum Release der Switch noch ein paar Monate dauert und noch ein paar Spiele für die WiiU (darunter etwa The Legend of Zelda – Breath of the Wild) anstehen, handelt es sich noch nicht um eine finale Liste. Wir werden diesen Artikel daher in den kommenden Monaten nochmals updaten. Nun aber wünschen wir euch viel Spaß mit den besten Spielen für die WiiU.Diese Spiele sind nur für WiiU erhältlichWer einerwartet, wird zunächst enttäuscht – dabei gehört, Nachfolger des 3DS-exklusiven, zu den besten 3D-Jump-and-runs überhaupt. Dank der Vielzahl an kreativen Ideen, neuen Kostümen wie Katzen-Mario und der nahezu perfekten Spielbarkeit beweist Nintendos Vorzeige-Maskottchen erneut seine Qualitäten. Lokal können bis zu vier Spieler gemeinsam rennen, springen und fluchen.Mitfährt Nintendo erneut der Konkurrenz davon. Klempner Mario und seine Freundes- sowie Feindesschar erleben ihre bislang rasantesten Rennen. Egal ob an Land, unter Wasser, in der Luft oder in den neuen Anti-Gravitationsbereichen: Grafik, Steuerung und Fahrgefühl sind stets auf sehr hohem Niveau. Trotz gutem (und auf höheren Stufen knackig schweren) Solomodus entfaltet es aber erst im lokalen oder Online-Multiplayer seine wahren Stärken.Tropical Freeze ist ein würdiger Vertreter der-Reihe. Der Titel bewahrt alte Stärken wie das abwechslungsreiche Leveldesign oder den fordernden Schwierigkeitsgrad und erweitert sie um neue spielbare Charaktere sowie kurze 3D-Abschnitte. Fans der Serie werden sich aufgrund bekannter Elemente wie Lorenfahrten oder der Gegenlicht-Levels sofort heimisch fühlen. Einsteiger müssen sich jedoch darauf einstellen, dass die Lernkurve schnell und steil ansteigt.Lange Zeit schien es so, als würde der Nachfolger des Vorzeige-Prüglers aus dem Jahr 2010 nie erscheinen, denn Publisher Sega hatte Platinum Games mitten in der Entwicklung den Geldhahn abgedreht. Nintendo sprang ein und beschert der Spielerschaft nun den bis dato besten Auftritt der inzwischen kurzhaarigen Hexe. Nintendo-Fans freuen sich über Kostüme von Link, Samus Aran oder Fox McCloud, die Bayonetta perfekt auf den Leib geschneidert wurden.Ihr mögt Prügelspiele, wollt aber weder eine explizite Gewaltdarstellung noch komplexe Komboattacken? Dann bietet Nintendo eine familienfreundliche Alternative: Über 50 bekannte Videospiel-Charaktere – darunter Ryu ausoder Mega Man – versuchen ihre Gegner aus dem Bild zu schlagen, nachdem diese durch Standard- oder Spezial-Attacken geschwächt wurden. Amiibo-Liebhaber können Kämpfer über Figuren als Helfer ins Spiel rufen.Farbschlacht statt Headshots, Tintenfische statt Soldaten: Auch in ihrem ersten Online-Shooter beweist Nintendo, dass Familienfreundlichkeit und Zugänglichkeit für sie oberste Priorität haben. Im Multiplayer-Modus, dem Herzstück von, treten zwei Teams mit je vier Spielern gegeneinander an. Ziel ist es, die Arena mit Hilfe unterschiedlichster Waffen in der Teamfarbe einzufärben. Wer die größere Fläche bemalt hat, gewinnt.Wer sich als Designer klassischer Mario-Levels versuchen möchte und auf eine Kampagne verzichten kann, ist beigenau richtig. Mit diesem Editor könnt ihr in die Fußstapfen von Design-Legendetreten und selbst knifflige Hüpfpassagen, feurige Bowser-Festungen basteln und diese mit der ganzen Welt teilen. Super Mario Maker unterstützt mehr als 70 Amiibos, die ihr als spielbare Figuren in euren Levels platzieren dürft.Hier kommen die besten Action-Hits für WiiUDie GameCube-Spielerschaft begeisterteschon im Jahr 2003. Zehn Jahre später setzte Nintendo die Vision von Spieldesign-Legende Shigeru Miyamoto, die Zelda-Spielewelt in einem Piraten- und Meeres-Setting möglichst offen zu gestalten, auf gelungene Art und Weise in HD um. Trotz der Kritik an dem Cartoon-ähnlichen Cel-Shading-Grafikstil ist dieses Abenteuer eines der besten in der-Historie. Neu ist die geschickte Einbindung des WiiU-GamePads.Ausführliche Beschreibung: siehe obenDas düsterste Abenteuer des Helden Link erschien ursprünglich als eines der letzten Spiel für den GameCube und zeitgleich als Launchtitel für die Wii. Das Remake hat nicht nur verbesserte Grafik, sondern auch inhaltliche Neuerungen zu bieten: Der Hero Mode steigert den Schwierigkeitsgrad, ein neues Item namens Geisterlaterne weist auf schwer auffindbare Sammelobjekte hin. Zudem haben verschiedene Amiibos Auswirkungen auf das Spielgeschehen.Platinum Games () kann auch niedlich: Inist es eure Aufgabe, als Teil einer Superhelden-Spezialeinheit Aliens davon abzuhalten, die Herrschaft über die Erde zu erlangen. Aber lasst euch von der putzigen Bonbon-Optik nicht täuschen: Das Spiel ist ein forderndes Actionspiel mit intensiven Kämpfen und zahlreichen Kombo-Möglichkeiten. Die Wonderful-Missionen bieten Koop-Spaß für bis zu fünf Spieler.Das Spiel ist die Fortsetzung zu Vigil Games´ Überraschungshit aus dem Jahr 2010. Mit dem leibhaftigen Tod tritt ein neuer Reiter der Apokalypse in die Fußstapfen des roten Reiters Krieg.überzeugt beim Design von Spielwelt und Charakteren und präsentiert sich auch spielerisch noch etwas besser als der Vorgänger. Das Wii-U-GamePad mit Touchbildschirm kommt oft zum Einsatz und spart Zeit in der Verwaltung von Items oder bei der Nutzung der Karte.undhaben etwas gemeinsam: Den zutiefst befriedigenden Moment, einen übermächtigen Gegner nach vielen frustrierenden Versuchen endlich zu besiegen. Die Monsterjagd für Wii U stellt jedoch vor allem die Vorbereitung und Quest-Erfüllung in den Vordergrund – diese sind im Ergebnis spannend und Sucht-erzeugend. Besonders viel Spaß inkommt im gelungenen Vier-Spieler-Modus auf.Die-Serie geht mitin die fünfte Runde. Die Spielwelt besteht wie gewohnt komplett aus Pappe, Papier oder Geschenkbändern. Mario ist in dem RPG-Action-Adventure-Mix auf der Suche nach den verlorenen Farben auf Prism Island. Intelligent Systems gelingt es, ein optisch und inhaltlich einzigartiges Spiel zu kreieren, bei dem der rotbemützte Klempner nicht nur rennt und springt, sondern vor allem rundenbasiert in den Kampf zieht.Man nehme Charaktere, Gegenstände und Co. aus The Legend of Zelda und kombiniere sie mit dem Spieldesign von. Heraus kommtvon Tecmo Koei. In der Haut von Link, Zelda, Impa oder anderen bekannten Charakteren aus Hyrule werden wirkungsvolle Attacken und spektakuläre Kombos ausgelöst – oftmals gegen dutzende Gegner auf einmal. Der lokale Zwei-Spieler-Modus und der Abenteuer-Modus im NES-Zelda-Look motivieren zusätzlich.Diese Spiele vereinen Stories und offene SpielweltenMehr als nur ein Schmalspur-ist humorvoll, bietet viel Abwechslung und überzeugt spielerisch. Wer sowohl mit den Lego-Spielen als auch mit Open-World-Titeln etwas anfangen kann, kommt um das Steinchen-Abenteuer mit dem Helden Chase McCain nicht herum. Aber auch alle anderen sollte sich das Spiel genauer ansehen, denn der Titel bietet genug Inhalt für wochenlangen Spielspaß und dutzende Anspielungen an bekannte Filme und Co.Auch in der WiiU-Version istein exzellentes Action-Adventure mit großartigem Design, packender (Superhelden-)Atmosphäre, guter Story und jeder Menge coolen Gadgets und Rätseln. Auch das geniale Freeflow-Kampfsystem ist Eins zu Eins enthalten. Die Touch-Features der Armored Edition sind sinnvoll integriert. Die Wii-U-Version enthält diverse Arena-Challenges sowie DLCs wie Harley Quinn's Revenge und die Robin-Extrainhalte.ist kein Spiel, es ist eine Welt für sich. Gestartet als Independent-Projekt, vereint schon der Name die zwei prägenden Bestandteile des Spiels: Mining (Bergbau) und Crafting (Basteln). Stein für Stein, Holzblock für Holzblock wird ab- oder angebaut, jedes Bauwerk ist individuelle Handarbeit und zeigt die Kreativität und Hingabe seines Schöpfers. Das Klötzchen-Abenteuer bietet in der Version für die WiiU diverse Extras rund um Kempner Mario.Der Kletter-Open-World-Meucheltitel bringt mit der amerikanischen Revolution nicht nur ein neues Szenario in die Serie – auch das riesige Gebiet, Tag-Nacht- sowie Jahreszeitenwechsel beeindrucken. Die große Missionsvielfalt enthält von der Boule-Partie bis zur Seeschlacht viel Neues. Auch die Handlung hält einige Überraschungen parat. Wer Action-Spiele in offenen Welten im Allgemeinen oder die-Reihe im Speziellen mag, kommt um dieses Spiel nicht herum.Die Umsetzung für Nintendos Heimkonsole kam spät und wirkt in Teilen lieblos. Trotzdem istim Kern ein hochklassiges Spiel, das mit seinem unverbrauchten Setting und der bis zum Ende spannenden Story punktet. Taktische Abstufungen zwischen Schleichen und Ballern und das umfassende Open-World-Angebot machen den Titel zu einer ernsthaften Alternative zum Platzhirsch GTA. Besonders unterhaltsam sind die vielen Minispiele und Digital Trips.Diese Titel nutzen das WiiU-Gamepad besonders gutAusführliche Beschreibung: siehe obenDer Launchtitelsollte für die WiiU das werden, wasfür die Wii war: Ein Systemseller, der die Vorteile der neuen Konsole demonstriert. Die Minispiel-Sammlung ist wie ein Freizeitpark aufgebaut, wobei die Aktivitäten von bekannten Nintendo-Marken inspiriert sind. Die unterschiedlichen Spielchen konnten dank asynchronem Multiplayer zwar die Stärken des neuen Tablet-Controllers unter Beweis stellen, sind inhaltlich aber nur zum Teil überzeugend.Der Titel aus dem Hause Ubisoft gehörte zum Launch-Lineup der Konsole und zeigt, was mit der Zusatz-Hardware der WiiU möglich ist. Typisch für einen Launchtitel kämpftmit einigen Problemen – insbesondere bei der recht schwachen Grafik und den langen Ladezeiten. Spielerisch ist der Titel aber mehr als Durchschnitt. Wer kein Actionspektakel, sondern ein spannendes Survival-Spiel mit WiiU-exklusiver Gamepad-Bedienung erwartet, wird mit ZombiU seine Freude haben.Der 2D-Puzzle-Plattformer bietet einige knackige Rätsel, die neben Hirnschmalz auch flinke Finger zur Lösung voraussetzen. Im Mittelpunkt steht die Steuerungskonsole des eigenen Raumschiffs – die ihr mit dem Wii-U-Gamepad direkt in euren Händen haltet und rund ein Dutzend Armaturen und Kontrollelemente anzeigt. Die Erfahrung, mit den Fingern über die Armaturen zu huschen und die Systeme den Bedürfnissen (etwa lautloser Flug) anzupassen, ist neu und macht viel Spaß.In Kirbys Abenteuer für die WiiU geht es standesgemäß kindgerecht und zuckersüß zu. Um den rosa Helden zu bewegen, müsst ihr ihm per Stylus und Gamepad ein Seil in die Spielwelt malen, an dem er sich entlang hangelt. Kirby kann sich in Panzer, U-Boot oder Rakete verwandeln, zudem können via Wiimote bis zu vier Spieler unterstützend eingreifen.ist ein bunter Spaß, der vor allem junge Spieler anspricht.Die DrinkBox Studios (), liefern miteinen Dungeon-Crawler mit Metroidvania-Elementen ab. Heldin Sascha erkundet aus der Ego-Perspektive die Spiele-Unterwelt und bekämpft Gegner mittels Touch-Steuerung auf dem WiiU-Gamepad. Schalterrätsel und Kombinationsaufgaben sind ebenfalls Teil des Titels, der durch sein ungewöhnliches Gegnerdesign und den eigenen Grafikstil auf sich aufmerksam macht. Das Spiel läuft via Cross-Buy-Funktion auch auf dem 3DS.Dank Abwärtskompatibilität laufen auch Wii-Titel auf WiiUUnd er läuft, und läuft, und läuft... Mit dem zweiten Teil ist es Nintendo tatsächlich gelungen,zu toppen: Das Leveldesign ist über jeden Zweifel erhaben, der Schwierigkeitsgrad herausfordernd, aber nie unfair. Die Grafik ist das Beste, was die Wii zu bieten hat, und der Soundtrack unterhält in jedem Level bestens. Und dann steckt es auch noch voller Geheimnisse – bis ihr alles gesehen habt, dürften mehrere Wochen vergehen.Diese Sammlung lag standardmäßig der Wii bei, als diese Ende 2006 in den Handel kam. Böse Zungen behaupten, Wii Sports wäre nicht mehr als eine Tech-Demo. Wir sagen: Aber was für eine! Ob Tennis, Bowling oder Baseball: Die Minispiele funktionieren dank Wiimote sehr gut und machen schlicht jede Menge Spaß. Nie zuvor war es leichter, die gesamte Familie inklusive Oma und Opa zum Spieleabend vor der Konsole zu versammeln.war lange Zeit das Aushängeschild für 2D-Action-Abenteuer. Mit den GameCube-Titeln Metroid Prime und dessen Nachfolger Echoes wechselte Protagonistin Samus Aran in die dritte Dimension. Die Trilogie enthält neben den optimierten Versionen der GameCube-Titel auch, das exklusiv für die Wii erschien. Günstig ist der Spaß in der Discversion aber nicht mehr: Die Sammlerpreise sind in den letzten Jahren ordentlich gestiegen.Monolith Soft hat mit diesem Titel ein sehr gutes Rollenspiel erschaffen, das nicht nur Anhänger von Japano-RPGs anspricht. Es besticht mit detaillierten Schauplätzen, einer spannenden Story rund um den Zwist zwischen organischen und mechanischen Lebewesen und klasse inszenierten Bosskämpfen. Das Kampfsystem ist angenehm taktisch und fordernd. Das Abenteuer um Held Shulk gehört nicht ohne Grund zu den besten JRPGs der letzten Jahre.Ursprünglich erschien das Spiel im Rahmen der „Capcom Five“ exklusiv für den GameCube im Jahr 2005. Heute gibt es kaum noch eine Konsole, auf der Leon S. Kennedy nicht antritt, um US-Präsidenten-Tochter Ashley aus den Händen der Los-Illuminados-Sekte zu befreien. Die Wiimote wird in der Wii-Version als Lightgun genutzt und sorgt für eine intuitive Steuerung. Das ohnehin großartige Abenteuer wird somit zu einem Erlebnis, dessen Qualität nur wenige andere Spiele bieten.Die Wii-Fernbedienung taugt bestens als Lightgun. Visceral Games entstaubt mitdas Genre der Rail-Shooter und führt es durch eine gelungene Inszenierung auf neue Wege. Neben der neuen Steuerung bietet das Spiel gute Grafik und viel Abwechslung. Die Geschichte spielt auf der bekannten Raumstation USG Ishimura, selbstverständlich kommt der Horror nicht zu kurz. Dead Space Extraction ist eben ein echtes Spiel für Erwachsene.Diese Nintendo-Perlen sind dank Virtual Console auf WiiU spielbarhat seit der Veröffentlichung 1996 für das N64 nichts von seinem Glanz verloren. Das Spiel war der damalige Beweis, dass Jump-and-runs sehr wohl auch in 3D funktionieren können. Die genial designten Spielewelten laden dazu ein, ausgiebig erkundet zu werden, die Anzahl von Marios Sprung- und Bewegungsvariationen ist selbst aus heutiger Sicht hoch. Egal ob Retro-Gamer oder Einsteiger: Die Jagd nach den Sternen motiviert noch immer.1992 erschien der dritte Zelda-Teil in Europa.führte dabei viele Elemente ein, die sich bis heute in der Serie wiederfinden. Nintendo hat mit Links Zeitreise-Abenteuer eine detailverliebte 16-Bit-Welt geschaffen, die viele Geheimnisse birgt und dadurch nicht nur Veteranen zum Erkunden einlädt. Solltet ihr das Spiel nämlich tatsächlich noch nicht kennen, wird es jetzt höchste Zeit. Es ist zweifellos eines der besten Videospiele aller Zeiten.Während der zweite Teil der Serie außerhalb Japans zunächst nur in abgewandelter Form erschien und nicht ganz überzeugen konnte, wardie erhoffte Weiterentwicklung des ersten Teils. Ob Oberwelt, Kostüme, Abkürzungen, verborgene Levels oder Minispiele: Marios drittes Abenteuer perfektionierte die Jump-and-run-Formel und legte die Basis der bis heute hochklassigen 2D-Plattformer wieoderWährend Sammler weiterhin Höchstpreise für ein gut erhaltenes US-Modul in der Originalverpackung zahlen, ist das skurrile Rollenspiel um Protagonist Ness und seine Freunde mittlerweile auch über die Virtual Console in Europa erhältlich. Der Humor vom, wie das Spiel in Japan heißt, drückt sich durch kuriose Gespräche und NPCs, seltsame Schauplätze sowie Unmengen an Anspielungen aus und ist bis heute unverwechselbar.Der Runden-Strategie-Titel von Intelligent Systems gehört neben der-Reihe zu den besten Taktik-Titeln auf Nintendo-Systemen. Das anspruchsvolle und abwechslungsreiche Strategiespiel legt keinen Wert auf Grafik oder Effekte – damit steht das Spielsystem klar im Fokus und kann von Neulingen wie erfahrenen Spielern gleichermaßen genossen werden. Witzige Dialoge und intelligente Aufträge lockern das Geschehen auf und haben das Spiel gut altern lassen.Dieser Titel kam erst über die Virtual Console offiziell nach Europa.-Entwickler Squaresoft (heute Square Enix) setzte mitein klassisches JRPG im Mario-Universum um und ergänzte einige Techniken, die das Spiel interaktiver machen als klassische Japano-Rollenspielkost. Auch wenn die Sprungpassagen etwas hakelig und die Kämpfe recht repetitiv sind, beweist der rot bemützte Klempner, dass er Genre-übergreifend vorne mitspielt.Diese Spiele binden die Amiibo-Figuren besonders gut einDieses Spiel wird keinen Preis für gutes Artdesign, tolles Gameplay, imposante Musik, innovative Spielmechaniken oder besondere Effekte erhalten. Aber:hat einen hohen Niedlichkeitsfaktor und Amiibo-Support. Freunde der Nintendo-Plastiken können ihre Lieblingsfiguren in das Partyspiel holen und gemeinsam mit Tom Nook, Karlotta oder Björn die besonders für junge Nintendo-Fans geeigneten Minispiele ausprobieren.Ausführliche Beschreibung: siehe obenDer inzwischen zehnte Hauptteil der Serie ist eine als Brettspiel getarnte Minispiele-Sammlung. Änderungen im WiiU-Ableger sind etwa das linear aufgebaute Spielbrett oder die Bewegungen, die auf der Oberwelt nur in der Gruppe vollzogen werden. Die Spiele an sich sind gewohnt kreativ und kurzweilig. Wieder einmal beweist, dass Schadenfreude die schönste Freude ist! Unverständlich ist der Verzicht auf einen Online-Modus – auch wenn Couch-Coop-Partien darüber hinweg trösten.Ausführliche Beschreibung: siehe obenMarios Reitsaurier bekommt in diesem Titel erneut einen Auftritt ohne sein Herrchen spendiert. Diebesteht komplett aus Stoff und ist detailliert-putzig dargestellt. Abwechslung bietet der 2D-Plattformer eine Menge, der Spieler steuert Yoshi etwa in Form eines Motorrads oder Riesen. Auf seinem Weg zu Bösewicht Kamek entdeckt der grüne Saurier etliche Geheimnisse und muss sich mit einem stetig steigenden Schwierigkeitsgrad auseinandersetzen.An diese Spiele könnt ihr unbesorgt eure Kleinen ranlassenAusführliche Beschreibung: siehe obenTT Games setzt hier den nächsten Blockbuster mit Hilfe unzähliger Plastiksteinchen charmant und witzig um. Die Vorlage vonwird sogar um einige Passagen erweitert, die nicht im Film zu sehen waren. Spielerisch erwartet euch die bekannte Lego-Kombi aus Sammeln, Rätseln und Bauen und ergänzt sie um Deckungs-Shooter-Passagen. Jüngere-Fans werden viel Spaß mit dem Titel haben, erfahrenen Videospielern könnte es an Anspruch fehlen.In diesem Ableger der Toys-to-Life-Reihe von Activision nutzt der Spieler erstmals auch Fahrzeuge, um Obermotz Kaos zu Leibe zu rücken. Diese werden genau wie die Skylanders selbst über das mit der Konsole verbundene Portal ins Spiel gebracht. Trotz fahrbarer Untersätze dominieren die Hüpfsequenzen weiterhin in diesem Action-Adventure. Im WiiU-Starterpack befindet sich eine-exklusive Donkey-Kong-Figur, die auch als amiibo nutzbar ist.Ausführliche Beschreibung: siehe obenUnter Nachwuchskünstlern hat die sich-Reihe schon auf dem Nintendo DS und 3DS einen Namen gemacht. In den rund 30 Lektionen von, so der Name der WiiU-Version, werden euch diverse Zeichenstile und Tricks nähergebracht, der Modus „Freies Zeichnen“ regt die eigene Kreativität an. Die produzierten Kunstwerke könnt ihr anschließend via Youtube oder das Miiverse teilen. Art Academy ist definitiv mehr als ein virtueller Tuschkasten!Hier sind die besten Hüpfspiele und Plattformer auf WiiUist der geniale Nachfolger des bereits sehr guten. Zunächst als Exklusivtitel für WiiU geplant, erschien das Spiel parallel auch für Xbox 360 und Playstation 3, wobei jedoch einige Funktionen speziell an das Tablet-Gamepad angepasst wurden. Ubisoft lässt eine solche Menge an Kreativität, Humor, Charme und frische Ideen in den Plattformer einfließen, dass selbst Jump-and-run-Ikone Mario hier ausnahmsweise nur hinterläuft.Ausführliche Beschreibung: siehe obenAusführliche Beschreibung: siehe obenDas erste Mario-Abenteuer in HD bietet inhaltlich bekannte und gute Jump-and-run-Kost. Wieder wird Prinzessin Peach von Bowser entführt, wieder hüpft der schnauzbärtige Klempner durch Wüsten, Wolken und Geisterhäuser, zahlreiche Items und Abkürzungen wollen dabei entdeckt werden. Während der Einstig noch leicht fällt, steigt der Schwierigkeitsgrad später deutlich an, Profis können sich in den Sternen-Sonderwelten die Zähne ausbeißen.Ein Stück Fleisch als Hauptcharakter?! Dazu passen natürlich unzählige Sägeblätter, Salzpassagen, Abgründe, Feuerbälle und Laserkanonen zwischen Levelstart und -ausgang. Die einzelnen Abschnitte sind klein, aber haben es wirklich in sich. In wohl keinem anderen Videospiel stirbt der Protagonist so häufig – gut, dassüber eine unendliche Anzahl an Leben verfügt. Die Lernkurve steigt zum Glück proportional zum Schwierigkeitsgrad.Dies sind die besten WiiU-Spiele für eine Party oder einen SpieleabendAusführliche Beschreibung: siehe obenUbisoft ist als einer der treuesten Third-Party-Entwickler weiterhin für die WiiU aktiv.war bereits auf Wii ein Party-Hit, und das ändert sich auch mit der 2016er Version nicht: Auf WiiU dürfen bis zu vier Spieler gleichzeitig das Tanzbein schwingen, wobei wie gewohnt die Wiimote die Bewegungen aufnimmt. Songs vonoderund vielen weiteren Künstlern sorgen für schweißtreibende und spaßige Spielrunden.Ausführliche Beschreibung: siehe obenNein, dieser Titel enthältt keine Nintendo-Klassiker in HD-Optik. Vielmehr kreuztdiverse 8-Bit-Perlen und reduziert komplexe Spiele auf kurze Herausforderungen: Erledige mit Mario 10 Koopas in 30 Sekunden oder kämpfe mit Link gegen Donkey Kong. 16 Nintendo-Klassiker sind dabei – wer damit nicht genug hat, bekommt mit NES Remix weiteren Nachschub. Das Spiel richtet sich an Retrofreunde, die auch moderne Elemente in Klassikern schätzen.Der Plattformer bietet knallbunte Optik und schnelles Gameplay, bei dem die Hintergrundfarben im Rhythmus wechseln und der Levelaufbau ständig verändert wird. Gerade im Multiplayer-Modus kommt Spaß auf: Bis zu neun Spieler agieren dann gleichzeitig, wobei nur fünf Controller notwendig sind – diese werden einfach von zwei Spielern gleichzeitig genutzt. Viele bekannte Videospiel-Charaktere dienen als Spielfigur, etwa der Shovel Knight oder Juan aus Guacamelee.Das sind die Top-RPGs für WiiUWorin unterscheiden sich Mensch und Maschine? Diese philosophische Frage versuchtzu beantworten. Eidos hat viel Arbeit in die WiiU-Umsetzung des grandiosen Rollenspiels gesteckt – und es hat sich gelohnt! Zusätzliche Audiokommentare, verbesserte Bosskämpfe und der clevere Einsatz des Touchcontrollers erfreuen nämlich auch Wiederholungstäter. Die beste Version von Human Revolution findet ihr ohne Zweifel auf der WiiU.Der dritte Teil der Saga ist auch auf WiiU ein exzellentes Action-Rollenspiel, das dank des interaktiven Comics einen ansprechenden Einstieg in Commander Shepards Abenteuer ermöglicht. Inhalte und Technik der WiiU-Fassung sind quasi identisch mit den anderen Konsolenversionen. Eine sinnvolle Erweiterung bieten die Touch-Features des WiiU-Gamepads. Rollenspiel-Fans, die bislang noch nicht mit der Serie in Kontakt gekommen sind, können bedenkenlos zugreifen.Monolith Soft steht für epische JRPGs. Mithat das Studio einen Titel mit grandioser Kulisse und Atmosphäre, die sich im Zusammenspiel von Grafik, Monsterdesign und Musik ergeben, geschaffen. Ein Highlight sind die Skells, eine Art Mech, die euch später im Spiel auch eine Flugfähigkeit verleihen. In besonderen Missionen und für Reisen in der Open World dürft ihr auch von einer Koop-Option Gebrauch machen.-Entwickler Atlus zementiert mit diesem Titel seinen guten Ruf als JRPG-Spezialist. Das zunächst alsangekündigte Abenteuer in der Popmusik-Szene ist in puncto Mechanik, Levelerforschung und Kampf recht konservativ. Das Artdesign mit seinem Fokus auf japanische Popkultur jedoch ist knallbunt. Spielerisch handelt es sich weitgehend um ein „Persona Light“, die Einflüsse von Fire Emblem sind jedoch überschaubar.Das Team von Eden Industries aus Kanada hat mitein Rollenspiel entwickelt, bei dem vieles an den SNES-Klassikererinnert. Lasst euch von der spröden Grafik nicht abschrecken – denn auch wenn es nicht ganz den Charme klassischer Spiele erreicht, verbirgt sich hinter dem Spiel ein gutes Retro-RPG mit einer herrlich absurden Geschichte, intelligentem Humor sowie abwechslungsreichen und motivierenden Missionen.Hier sind die besten Spiele für Rätselfreunde und Fans von AbenteuerspielenPilzkopf Toad macht sich auf zur Schatzsuche – und tritt dabei auf eine ganz eigene Nintendo-Art in die Fußstapfen von Lara Croft und Nathan Drake: In einer Mischung aus Rätsel- und Geschicklichkeitsspiel wird das Minigame aus Super Mario 3D World zum eigenständigen Spin-off mit 64 Levels. Hier gilt es, versteckte Sterne und Juwelen zu finden. Der Anspruch ist nicht allzu hoch, dafür punktet Toads Premiere als alleiniger Hauptcharakter umso mehr mit Spielwitz.Dieses bezaubernde und humorvolle Point-and-Click-Adventure unterhält Rätselfreunde und Fantasy-Fans gleichermaßen. Die Rätsel haben einen mittleren Schwierigkeitsgrad, und das Fantasy-Setting mit seinen wechselnden Protagonisten, hübschen Hintergründen, der tollen Musik und der gelungenen Synchronisation sorgt für ein sehr positives Gesamtbild. Die Chance, den Touchscreen des Gamepads sinnvoll einzubinden, blieb jedoch ungenutzt.Adventure-Legendehat mitkeinen typischen Genre-Vertreter geschaffen. Vielmehr handelt es sich um eine Art 2D-Jump-and-Rätsel. Zu Beginn wählt der Spieler drei von sieben möglichen Charakteren, um die Geheimnisse der namensgebenden Höhle zu erforschen. Die skurrilen Hauptpersonen, deren Hintergrundgeschichten, zahlreiche Anspielungen und ein feiner Humor sorgen neben dem Puzzle-Gameplay für weitere Motivation. Ein Pflichttitel für Rätselfreunde.In der-Serie könnt ihr seit jeher eine große Zahl an Gegenständen und Lebewesen zur Lösung ausgefallener Probleme direkt in das Spiel holen, indem ihr sie in euer Notizbuch schreibt. Der Anspruch in diesem familienfreundlichen Rätselspiel ist letztendlich überschaubar. Doch ingeht es nicht nur um das simple Lösen der Aufgaben, sondern vor allem um Kreativität – und hier macht dem Spiel kaum ein anderes etwas vor.Die schwedische Sagenwelt ist nur selten Schauplatz eines Videospiels. Und selten regt ein Spiel so sehr zum Nachdenken an wie. Das optisch reduzierte Adventure gibt dem Spieler nichts vor, sondern möchte von ihm entdeckt werden. Das Rätseldesign ist abwechslungsreich und zeitweise durchaus fordernd. Auf WiiU werden Karte, Enzyklopädie und Notizblock auf das Gamepad ausgelagert, sodass ein flüssiger Spielablauf ohne große Unterbrechungen gewährleistet wird.In dem Spiel des Münchener Studios Shin´en geht es darum, eine vorgegebene Anzahl geometrischer Objekte stabil übereinander zu stapeln. Hält der wackelige Turm nach dem letzten positionierten Teil mindestens drei Sekunden, geht es zum nächsten Level. Physikalisches Verständnis ist zum Lösen der Stapel-Probleme genauso hilfreich wie die Lust am Ausprobieren. Verschiedene Koop- oder Versus-Spielmodi sorgen neben den enthaltenen Ranglisten für langfristigen Spielspaß.Intelligent Systems entwickelte diesen Nachfolger des 3DS-Rätseltitels. Das Knobel-Prinzip ist simpel: Es gilt, die Spitze verschiedener 3D-Figuren zu erreichen. Die Figuren bestehen aus Blöcken, die sich wie Schubladen aus der Wand ziehen und wieder hineinschieben lassen. Der Held springt zwischen den neu entstandenen Plattformen hin und her, um von dort aus weiter zu ziehen und zu drücken – bis der Weg zum Ziel an der Spitze endlich frei ist. Ein schöner Rätselspaß mit Aha-Effekt.Diese Games sind bestens für das gemeinsame Spiel mit Freunden geeignetAusführliche Beschreibung: siehe obenAusführliche Beschreibung: siehe obenUbisofts Vorzeige-Agent Sam Fisher schleicht und schießt sich auf WiiU durch die Einzelspieler-Kampagne sowie den Online-Koop-Modus. Neue Gameplay-Elemente wie das Markieren und Ausschalten von Gegnern in Zeitlupe erweitern die-Formel sinnvoll. Die Gamepad-Einbindung bietet einen deutlichen Mehrwert: Waffen werden direkt ausgewählt und Drohnen auf dem Touchscreen gesteuert. Die Splitscreen-Option fehlt in der WiiU-Version hingegen.Ausführliche Beschreibung: siehe obenAusführliche Beschreibung: siehe obenDas Roguelike von Nicalis erinnert mit seiner Top-Down-Ansicht optisch an den ersten Teil der Zelda-Serie. Der Spieler kämpft sich als kleiner Junge durch zufällig erstellte Dungeons – biblische Anleihen inklusive. Das Design ist eklig-niedlich und vor allem minimalistisch – genau so wirkt auch das Gameplay auf den ersten Blick, entpuppt sich mit unzähligen Waffen und Gegenständen aber als tiefgehend. Die WiiU-Version bietet einen lokalen Koop-Modus.In diesen Shootern wird geballert bis zum UmfallenAusführliche Beschreibung: siehe obenWie so viele First-Person-Shooter überzeugt auchnicht mit seiner Story, differenzieren Charakteren oder realistischen Taktiken. Der traditionelle Spielablauf der-Serie (Schlauchlevels, Gegnermassen) wird auch hier wieder geboten. Ghosts überzeugt stattdessen auch auf der WiiU mit abwechslungsreichen Schauplätzen, intensiven Gefechten und einer knackigen Inszenierung inklusive starker Skript-Momente.ist nicht der beste Teil der Serie – und trotzdem ein sehr guter Shooter. Die Umsetzung für die WiiU ist nicht die beste Version auf dem Markt – und trotzdem sehr unterhaltsam und sehr gut spielbar. Zwar kommt die Konsole gerade bei effektreichen Momenten schnell an ihre Leistungsgrenzen, den Spielspaß in der Solokampagne mindert das jedoch nur geringfügig. Die Multiplayer-Modi spielen allerdings auf Grund der geringen Spielerzahlen kaum noch eine Rolle.Das Sternen-Abenteuer um Fox McCloud polarisiert: Einerseits sind flotte Action und die gelungene Präsentation sehr motivierend. Andererseits fällt die Kontrolle über den Raumgleiter per Tablet-Controller alles andere als leicht, und eine Alternative zur Bewegungssteuerung bieten Platinum Games und Nintendo nicht an. Auch die kurze Spielzeit der Kampagne sollte aber gerade Highscore-affine Spieler keineswegs abhalten, denn auch in späteren Durchläufen entdeckt ihr viel Neues.Das sind die besten Indie-Games für WiiUDer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne folgte ein außerordentlich gutes Spiel:ist ein fordernder Action-Plattformer der alten Schule. Pixel-Grafik und Retro-Sound erinnern an NES- oder Super Nintendo-Spiele, das Gameplay überzeugt mit eigenen Ideen und bedient sich geschickt an Klassikern wie, Legend of Zelda sowieDie Beliebtheit des Schaufelritters findet auch in einer eigenen Amiibo-Figur Ausdruck.Das düstere Szenario dieses Roguelike-Titels, in dem ihr um euer Überleben kämpft, orientiert sich optisch an Werken des Regisseurs. Die Lernkurve ist von Anfang an steil und lehrt Vorsicht bei sprichwörtlich jedem kleinsten Schritt. Der Tag-Nacht-Rhythmus verlangt der Spielfigur und dem Spieler alles ab und treibt beide regelmäßig in den Wahnsinn. Erfahrene und frustresistente Überlebenskämpfer erwartet ein motivierendes Crafting-System in schaurig-schöner Atmosphäre.Der WayForward-Titel bietet ein erfrischendes, abwechslungsreiches Orient-Setting rund um die quirlige Protagonistin Shantae, wobei die bunte Optik des Spiels anfangs leicht dazu verleitet, den knackigen Schwierigkeitsgrad zu unterschätzen. Dank der präzisen Steuerung bleibt der Metroidvania-Titel aber immer fair. Wer dem zuletzt mehrfach genutzten Retro-Pixel-Stil nicht überdrüssig ist, wird zudem Gefallen an Grafikstil und Sound finden.Die Brainseed Factory aus Bonn hat diesen ungewöhnlichen Buchstaben-Puzzler erschaffen. Unser Held besteht aus den vier Buchstaben H, E, R und O und muss sowohl Rätsel- als auch Sprungpassagen meistern. Die Puzzles bestehen dabei aus Wortspielen: Ein durch Regen unpassierbares Gebiet mit dem Hinweis „RAIN“ wird durch das Hinzufügen eines Buchstabens passierbar: „DRAIN“. Englischkenntnisse vorausgesetzt istfür Genrefans ein Muss.Die Spiele der-Serie sind klassische 2D-Run-and-Gun-Titel in einem Westernszenario, deren Highlight die Bossgegner sind. In der HD Collection vereint Soloentwickler Bertil Hörberg Gunman Clive und Gunman Clive 2 mit überarbeiteter Optik. Im Gedächtnis bleiben die Titel nicht nur wegen ihres Grafik-Stils und der sehr gute Spielbarkeit, sondern auch aufgrund der zum Teil abstrusen Boss-Kämpfe, die euch beim Ausflug in den virtuellen Wilden Westen erwarten.Das sind die Top-Titel aus dem Nintendo-eShopWiiU-Besitzer erhalten mit dem Director´s Cut vondie beste Version des gleichzeitig besten Spiels der Trine-Trilogie. Diese Komplettedition bietet mit dem Goblin-Menace-Paket nämlich ganz neue Welten zum Erforschen. Die wunderschöne Grafik, das clevere Rätsel-Gameplay und die Zusammenarbeit von Ritter, Dieb und Zauberer macht solo und im Koop-Modus viel Spaß. Das Spiel ist erstaunlich umfangreich für einen Download-Titel.Ein Plattformer, der JRPG-Rundenkämpfe, wunderschöne Aquarell-Grafik und stimmungsvolle Musik kombiniert? Das ist Child of Light. Heldin Aurora erlebt, begleitet von Glühwürmchen Igniculus, eine humorvolle bis anrührende märchenhafte Geschichte. Das Ubisoft-Abenteuer muss sich mit seinen zehn Stunden Spielzeit und seiner allgemeinen Qualität garantiert nicht hinter den Großen des Genres verstecken.Das Münchner Entwicklungsstudio Shin’en macht das Innere eines Organismus zum Spielfeld für dieses Shoot´em´up. Mit einem Mini-Raumschiff schießt der Spieler dabei Genre-typisch auf alles Viren-ähnliche, das sich bewegt. Das Spiel ist in 16 Zellen (sprich: Levels) aufgeteilt, die jeweils mit einem Boss enden. Der Twin-Stick-Shooter beeindruckt nicht nur durch sein schnell zugängliches Gameplay, sondern überzeugt genauso von seiner technischen Seite.Joten, so werden die Riesen in der altnordischen Mythologie genannt, die der Menschheit nicht immer freundlich gesinnt sind. Heldin Thora – also ihr – zieht in diesem Action-Adventure aus, um diesen Gottheiten das Fürchten zu lehren. Die handgezeichneten Grafiken und epische Kämpfe erzeugen eine stimmige Sagenwelt. Diese erinnert auch aufgrund der Einsamkeit der Heldin an Spiele-Klassiker wieoderMarios grün-bemützter Bruder bittet zur Sprechstunde.ist wie der Klassikerein Puzzlespiel in-Manier, bei dem herabfallende Objekte gedreht und eingesetzt werden, um Lücken zu schließen und dadurch entstehende Gebilde aufzulösen. Statt unterschiedlich geformter Steine regnet es hier allerdings farbige Pillen auf ebenso farbige Viren, die es wiederum auszulöschen gilt. Ein kurzweiliger Spaß, der allerdings kaum Neuerungen gegenüber dem Original bietet.Diese Spiele vereinen die die Klassiker Metroid und CastlevaniaJuan Aguacate, seines Zeichens mexikanischer Agavenbauer und Tequila-Brenner, hat Glück im Unglück: Als seine heimliche Liebe entführt wird, kann er mit Hilfe einer magischen Wrestler-Maske die Verfolgung aufnehmen. Das klingt nicht nur schräg, Guacamelee ist auch schräg – und absolut spielenswert. Das bockschwere Spiel nimmt sich und sein Setting nie ernst und beglückt euch mit quietschbunten 2D-Abschnitten und humorvollen Anspielungen.„Wenn ihr es nicht macht, muss es ein anderer tun“, lautete die Antwort des Entwicklers Thomas Happ auf den Hinweis von Nintendo-of-America-Chef, dassdoch sehr an das klassische 2D-Metroid erinnere. Stimmt: Axiom Verge ist quasi ein modernes Retro-Metroid. Alte Formel, neue Effekte. Die Atmosphäre erinnert an den ersten Alien-Film, und ständig erwartet man, Samus Aran zu treffen. Dieses Spiel ist der perfekte Metroid-Klon!Ausführliche Beschreibung: siehe obenWer anderen eine Grube gräbt... sollte lieber zunächst diesen Titel spielen.von Image & Form Games versetzt den Spieler in eine stimmige Western-Welt, in der das Bergen von Gold und anderen seltenen Rohstoffen im Vordergrund steht. Hauptfigur Rusty gräbt sich durch Stollen, entdeckt Schätze und kauft Upgrades für seine Ausrüstung. Die unverbrauchte Spielidee und das charmante Art-Design überstrahlen das teilweise monotone Gameplay.Entwickler Rain Games hat beibesonderen Wert auf die Optik gelegt: Das Steampunk-Szenario in der 2D-Welt kommt durch die handgemalten Hintergründe und Figuren sehr gut zur Geltung. Auch spielerisch kann der Titel, der von Unterdrückung und Widerstand handelt, überzeugen: Die Rätsel beschäftigen sich unter anderem mit Magnetismus und sind gut durchdacht. Teslagrad fällt für ein Metroidvania recht linear aus und empfiehlt sich daher auch für Genre-Einsteiger.Ob Fußball oder Basketball – hier sind die Top-Sportspiele für WiiUWie bei der 3DS-Version der Sommerspiele werden auch auf dem heimischen Fernseher 14 Olympische Disziplinen angeboten - von Beachvolleyball über BMX-Fahrten bis Reitsport und Tischtennis. Für langanhaltende Motivation sorgt neben lokalen Multiplayer-Wettkämpfen für bis zu vier Teilnehmer auch die Möglichkeit, sich über Online-Ranglisten mit Olympioniken aus aller Welt zu messen.Entwickler Visual Concepts hat für Publisher 2K ganze Arbeit geleistet: Die Wii-U-Version inszeniert den Basketballsport genauso herrlich wie jene für Xbox 360 und PS3. Die zusätzlichen Features für das WiiU-Tablet sind meist gelungen. Anders alshandelt es sich hier auch nicht um eine halbherzige Portierung, sondern um ein rundum tolles Spiel. Da ist es schon wirklich schade, dass die Nachfolger nicht ihren Weg auf die Nintendo-Konsole gefunden haben.Ja, es gibt ein-Spiel auf WiiU. Und ja, es ist spielenswert. Dabei hat EA nicht einmal alle spielmechanischen Verbesserungen in die 2013er-Version integriert, die damals für PS3 oder Xbox 360 eingebaut wurden. Alles in allem handelt es sich gerade im direkten Vergleich also um eine schwache Portierung. Aber: Wer auf der WiiU Fußball spielen möchte, kommt um diesen virtuellen Kick nicht herum – auch weil die Konkurrenz von Konami mitnicht auf der Konsole vertreten ist.Die Winterspiele im russischen Sotchi liegen schon fast drei Jahre zurück, ein gutes Spiel ist diese virtuelle Medaillenjagd aber weiterhin. Klempner, Igel und 18 weitere Nintendo- und Sega-Charaktere kämpfen in 24 Disziplinen um die Platzierungen auf dem Sieger-Treppchen. Die Online-Wettkämpfe sind inzwischen zwar kaum noch frequentiert, Sofa-Duelle beim Biathlon, Riesenslalom, Eiskunstlaufen sowie Curling und Eishockey sind aber immer noch kurzweilig.Diese Sportspielesammlung bietet kurzfristige Unterhaltung mit Wettkämpfen im Bowling, Tennis, Golf, Boxen und Baseball. Dabei kommt Nintendo allerdings nicht an das großefür die Vorgängerkonsole heran. Auch wenn das WiiU-Gamepad innovativ eingesetzt wird, fehlt es der Minispiel-Sammlung letztlich an neuen Ideen, um den Spieler langfristig zu binden. Ganz großes Tennis istalso nicht.Dieser Titel – der Name lässt es vermuten – ist eine Tennis-Arcade-Spiel mit den bekannten Nintendo-Charakteren.ist – anders alsauf GameCube oder Wii – vor allem auf kurze Spielrunden für zwischendurch ausgelegt. Auf Dauer gibt es aber zu wenig Abwechslung bei den Spielmodi: Der fehlende Kampagnen- oder Turnier-Modus ist für ein Nintendo-Spiel sogar sehr ungewöhnlich.Die WiiU hat auch Rennspiele zu bieten, hier sind die bestenAusführliche Beschreibung: siehe obenSchnell, schneller,! Der Titel aus dem Hause Shin´en ist nicht nur irrsinnig schnell – er ist auch irrsinnig gut: In guter alter- oder-Manier rast der Spieler in einem Raumgleiter über futuristische Strecken. Waffen oder Powerups gibt es nicht, aber ein Farbsystem des Gleiters erlaubt es, farbige Bereiche auf der Strecke als Turbo zu nutzen. Nach dem erfolgreichen eShop-Debut ist der Titel inzwischen auch im lokalen Handel erhältlich.Transformed ist einer der besten Funracer überhaupt. Entwickler Sumo Digital hat die Faszination der alten Sega-Marken wie After Burner oder Nights gekonnt eingefangen. Die umfangreiche Kampagne ist motivierend und sehr abwechslungsreich.ist ein nostalgischer Trip im modernen Gewand. Wer also nicht genug von flotten Funracern bekommt oder einfach mal Abwechslung zur Mario-Kart-Reihe benötigt, ist hier genau richtig.Criterion hat ganze Arbeit geleistet: Inhaltlich und spielerisch kann die WiiU-Version sehr gut mit Most Wanted für PS3 oder Xbox 360 mithalten. Das auf anderen Plattformen als DLC angebotene "Ultimate Speed Pack" ist bereits enthalten und stockt den ohnehin großen Fuhrpark um fünf weitere Fahrzeige auf. Auch der Gamepad-Touchscreen wird (optional) gut eingebunden. Most Wanted U ist einfach ein klasse Raser, der auch mit seinem Soundtrack punktet.Das sind die besten Fighting Games auf WiiUAusführliche Beschreibung: siehe obenDas-Studio NetherRealm wagt sich mit Injustice in die Superhelden-Welt. Jeweils zwölf Heroen und Schurken aus den DC-Comics bekämpfen sich hier Mann gegen Mann beziehungsweise Frau. Spielerisch sind die Hintergründe der Arenen gut eingebunden, aus denen die Kämpfer immer wieder Gegenstände oder Maschinen als Waffen nutzen. Die umfassende und für ein Beat-em-up ungewöhnlich gut nachvollziehbare Geschichte garniert das flotte und intensive Gameplay.In diesem Titel ziehen die Taschenmonster in aufwendig gestaltete Kampfarenen ein. Pikachu, Mewtwo und Co. haben jede Menge Kombos, aufwändigen Synergie-Attacken und Blocks in petto. Das Kampfsystem ist trotz guter Ansätze recht träge –-Fans sind hier mehr gewohnt. Für die-Jünger gibt es zudem nichts zu sammeln. Auch die geringe Zahl von nur 16 Kämpfern enttäuscht alle Prügel-Experten. Genre-Einsteiger werden hier trotz allem ihren Spaß haben.Tekken (japanisch für „eiserne Faust“) gehört seit 1988 zum Spiele-Lineup von Entwickler Namco und ist fester Bestandteil der Beat-em-up-Szene.ist kein technischer Meilenstein und wäre, allein daran bemessen, höchstens Durchschnitt. Spielerisch ist der neueste Output hingegen über jeden Zweifel erhaben und stellt den enttäuschenden letzten Teil der Hauptserie () in den Schatten. WiiU-exklusiv sind Kostüme bekannter Nintendo-Figuren.Dies sind die besten Strategie-Titel auf WiiUPik-was?! Die unscheinbar anmutenden roten, blauen, gelben und schwarzen Wesen ähneln Karotten auf Beinen und sind eine Allzweckwaffe für Astronaut Olimar. In diesem Geschicklichkeits-Strategiespiel werden die Pikmin indirekt gesteuert, um Zäune einzureißen oder Gegner zu besiegen. Die wunderschöne Grafik, putzige Animationen und starke Effekte generieren eine Welt, die herzallerliebst ist. Spielerische Vielfalt und ein hoher Anspruch runden den Titel ab.Entwickler Image & Form hat bereits mit dem namensähnlichen Titel Steamworld Dig einen Indie-Hit gelandet.ist im Gegensatz zu Dig allerdings ein 2D-Rundentaktik-Spiel im Steampunk-Universum. In Form eines Roboters tritt der Spieler gegen weitere dampfbetriebene Blechbüchsen an. Die Gefechte sind das Herzstück des Titels und sind dynamisch sowie spannend. Humorvolle Dialoge und viele Sammelobjekte verleihen Heist einen außergewöhnlichen Charme.Bei dem zunächst als Project Guard angekündigten Spiel handelt es sich um einen Tower-Defense-Titel im-Universum. Slippy, der froschgrüne Begleiter von Fox McCloud, ist Herr der Kontrolleinheit, die Gorilla-artige Roboter von der Eroberung der eigenen Basis abhalten soll. Es handelt es sich um ein sehr gut funktionierendes Spiel, das unter anderem durch die WiiU-Gamepad-Einbindung überzeugt und auch der First-Print-Edition vonbeiliegt.Diese Gruselspielen lehren euch das FürchtenAusführliche Beschreibung: siehe obenZunächst auf dem 3DS veröffentlicht, spieltseine Stärken erst auf dem großen Bildschirm voll aus. Zusätzliche Kapitel oder alternative Handlungsstränge bietet die Heimkonsolen-Version nicht, dafür fällt die Bedienung inklusive der WiiU-Gamepad-Extras nun leichter. Die Erzählweise in Episodenformat motiviert zum Weiterspielen. Der Wechsel zwischen Action-Einlagen mit dutzenden Gegnern und den ruhigeren Abschnitten erzeugt viel Spannung.Der Britehat bereitsquasi im Alleingang entwickelt – so auch dieses Gruselabenteuer.ist eine Hommage an die-Serie. Das bedrückende Gefühl der Einsamkeit reicht trotz der 2D-Pixel-Optik an die Atmosphäre des Konami-Klassikers heran. Der geniale Soundtrack und die irritierende Story sorgen dafür, dass dieses Abenteuer dem Spieler trotz Retro-Optik das Fürchten lehrt.Die Spielmechanik der-Reihe ist einzigartig und verzichtet komplett auf brachiale Waffengewalt. Stattdessen wird der Spieler mit einer Fotokamera ausgestattet, die hier praktischerweise über das WiiU-Gamepad bedient wird. Trotz gelungenem Ansatz gibt es auch Schattenseiten, die sich vor allem in viel Backtracking und einer zu starken Benutzerführung bemerkbar machen. Die Story rund um das Thema Selbstmord ist hingegen fesselnd und beängstigend zugleich.Die folgenden Spiele sind nur für ErwachseneDer erste Auftritt der gleichnamigen Hexe ist ein irrsinnig schnelles Hack-and-slash-Spiel aus dem Hause Platinum Games, das mit atemberaubenden Kämpfen und großartigem Gegnerdesign punktet. Bayonetta teilt mit Nah- und Fernkampfattacken, komplexen Komboketten und vielen unterschiedlichen Waffen stilvoll gegen ihre himmlischen Gegner aus. Achtung: Der Titel war für die WiiU nie einzeln im Handel erhältlich und lag exklusiv den Sondereditionen von Bayonetta 2 bei.Die Ninja-Action-Reihe von Tecmo Koei ist für seinen astronomischen Schwierigkeitsgrad und das hohe Maß an Brutalität bekannt – zwei Eigenschaften, die auf Nintendo-Konsolen nicht unbedingt üblich sind. Allerdings war es nicht der japanische Traditionshersteller, sondern die USK, die die Veröffentlichung vonin Deutschland unterband. Importfreudige Spieler erhalten jedoch rasante Action für Erwachsene – Blutfontänen inklusive.Das Tempo in Rebellions Scharfschützen-Spiel ist angenehm langsam, bietet Stealth-Elemente sowie eine Vielzahl von abwechslungsreichen Missionen. Das Szenario im Zweiten Weltkrieg wirkt nach den futuristischen Shootern der letzten Zeit fast unverbraucht. Auch wenn der deutschen Version die Röntgenbild-Aufnahmen bei Kugeleinschlag fehlen, ist die Inszenierung gelungen. Insgesamt bietettaktisch fordernde und spannende Sniper-Action.Ausführliche Beschreibung: siehe obenGame-Designerhat sich mit Spielen wieodereinen fast legendären Ruf erarbeitet. 2010 angekündigt, schiendas nächste Action-Spektakel zu werden. Zum Release fünf Jahre später war klar: Die blutige Mischung aus Shooter und Ninja Gaiden ist alles andere als legendär. Kurzweilig ist der Titel trotzdem – auch wegen seines markanten Hauptdarstellers und des abwechslungsreichen Gameplays.Autor: Carsten Lessmann / Redaktion: Christoph Vent (GamersGlobal)