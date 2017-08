GC 2017: SNES Mini angespielt: Jetzt mit Rückspulfunktion

andere

Längere Kabel, gute Controller

Wie einen Schatz behütet Nintendo das SNES Mini hinter Plexiglas.

Bekannte Menüstruktur

Zurückgespult

Mit seinem NES Mini (im Test) bewies Nintendo im letzten Jahr eindrucksvoll, dass es nicht immer moderne Hardware und die neuesten AAA-Games sein müssen. Die Miniatur-Variante der Kultkonsole war innerhalb kürzester Zeit vergriffen und nur noch zu teils horrenden Preisen zu ergattern. Kein Wunder, dass Nintendo gleich zum nächsten Retro-Schlag ausholte und vor wenigen Wochen das Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System ankündigte. Auf der Gamescom 2017 konnten wir nun erstmals selbst Hand anlegen.Die wohl auffälligste Neuerung (oder nennen wir es korrekterweise Verbesserung) gegenüber dem NES Mini wird uns gleich bewusst, als wir den nachgebildeten SNES-Controller in die Hand nehmen. Mussten wir beim NES Mini aufgrund der mit etwa 70 Zentimeter viel zu kurzen Kabel noch recht nah an der Konsole sitzen, genießen wir nun ein wenig mehr Freiheit. Nachgemessen haben wir es zwar nicht, die von Nintendo angegeben 1,5 Meter sollten allerdings hinkommen.Die eigentliche Konsole konnten wir noch nicht in die Hand nehmen, sondern lediglich hinter Plexiglas betrachten. Die Controller jedoch hinterließen gleich einen guten Eindruck und liegen genauso gut wie die Originale in der Hand. Spontan würden wir sagen, dass die Nachbildungen ein wenig leichter sind. Hier jedoch mag unser Eindruck auch täuschen.Bei der Menüstruktur setzt Nintendo auf denselben Aufbau wie beim NES Mini. Die 20 Spiele-Klassiker (plus das bisher nie offiziell erschienene Star Fox 2) werden mit ihren Covern in Slides dargestellt, die ihr mit simplen Klicks durchschaltet sowie nach Kategorien sortieren dürft. Oberhalb der Spiele könnt ihr auf diverse Einstellungen zugreifen, etwa das Seitenverhältnis von 4:3 auf das im Vergleich etwas gestauchte Original ändern oder einen CRT-Filter hinzuschalten. Neu ist die Möglichkeit, den schwarzen Rand neben dem Spiel mit einem Rahmen zu versehen. Hier gibt es diverse Farben und Muster zur Auswahl.Unterhalb der Spieleleiste könnt ihr auf die selbst angelegten Spielstände zugreifen. Eine tolle Sache – nur ist sie wie beim NES Mini nicht zu Ende gedacht. Um nämlich zu speichern, müssen wir die Reset-Taste an der Konsole drücken. Eine Taste auf dem Controller oder eine Tastenkombination, um direkt in das Menü des SNES Mini zu gelangen, gibt es nicht. Das Anlegen oder Laden eines Speicherstands sowie der Wechsel des Spiels ist somit immer mit einem Gang zur Konsole verbunden.Komplett neu ist die Rückspulfunktion, die uns ebenfalls nach dem Druck auf die Reset-Taste zur Verfügung steht: Das SNES Mini zeichnet ständig die letzte Zeit unseres Spiels auf. Wie weit genau wir zurückgehen dürfen, sollten wir etwa in einem Bosskampf kurz vor dem Ende scheitern, soll von Spiel zu Spiel variieren. Beikonnten wir an einem beliebigen Zeitpunkt der letzten 50 Sekunden wieder einsteigen.Echte große Überraschungen oder Neuerungen bleiben beim SNES Mini aus. Das dürfte aufgrund der hohen Qualität der installierten Spiele, darunter diverse Klassiker wieoderallerdings nur die Allerwenigsten stören, zumal die Emulation erneut einen sehr ordentlichen Eindruck macht. Solltet ihr zu den Glücklichen gehören, die eine der begehrten Konsolen vorbestellen konnten, dürft ihr euch schon auf den 29. September freuen.