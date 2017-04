Gamestop-Tauschaktion: Gebt eine PS4 mit zwei Spielen ab und erhaltet eine neue PS4-Pro für 99 Euro

PS4

Wie der Händler Gamestop auf seiner Homepage bekannt gab, plant das Unternehmen eine große Tauschaktion, bei der ihr eure alte PS4 (gültig für alle Modelle) mit zwei Spielen abgeben und eine neue PS4-Pro für 99,00 Euro erhalten könnt. Die Tauschaktion startet am kommenden Mittwoch, den 26. April 2017 in allen Gamestop-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Online-Tausch ist nicht möglich) und wird bis zum 14. Mai 2017 andauern.

Für einen erfolgreichen Tausch muss eure Konsole natürlich in einem voll funktionsfähigen Zustand und vollständig sein. Ihr müsst also auch das ganze Original-Zubehör (Controller und alle Standardkabel) mit abgeben (das Standard-Headset ist nicht erforderlich). Bei den Spielen gilt nur die Einschränkung, dass es sich nicht um zwei gleiche Titel handeln darf. Beide Spiele müssen zudem „der Plattform der abgegebenen Konsole entsprechen“. Gamestop behält es sich vor, die Annahme der Geräte (und Spiele-Disks) mit zu starken Gebrauchsspuren zu verweigern oder eine Gebühr dafür zu erheben. Die Tausch-Aktion gilt solange der Vorrat reicht. Die Aktion ist nicht mit dem Trade-in Bonus der GameStop+ Kundenkarte kombinierbar.

Vor dem Tausch sollte ihr sicherstellen, dass auf der PS4 die aktuellste Firmware installiert und die Konsole als Primäres System deaktiviert ist. Eure Daten solltet ihr vorher auf einem externen Speichergerät (z.B. USB-Stick) sichern, um sie später auf die neue Konsole zu übertragen.