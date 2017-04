Call of Duty - WW2 kommt im November // Geleaktes Werbematerial mit Infos // Livestream am 26.4. [Upd.]

PC XOne PS4

Update vom 22.April 2017:

Auch wenn es abgesehen vom generellen Szenario noch keine inhaltlichen Infos von offizieller Seite gibt wurde im Neogaf-Forum erstes Werbematerial zu Call of Duty - WW2 gepostet. Danach könnt ihr, so es denn echt ist, von einem Release am 3. November für PC, PS4 und Xbox One ausgehen. Von der Nintendo Switch ist keine Rede. DLC sollen zudem zeitexklusiv für die Sony-Konsole erscheinen. Der November jedenfalls wird von Michael Condrey von Sledgehammer in einer kurzen Videonachricht auf Twitter bestätigt.

Weiterhin deutet das Material auf drei Spielmodi hin: Kampagne, (kompetitiver) Multiplayer und kooperativer Multiplayer. Die Kampagne soll von Kameradschaft einfacher Soldaten handeln und offenbar wird die Landung in der Normandie am D-Day thematisiert – auf Seiten der alliierten Streitkräfte. Ihr findet das Material über den Quellenlink. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die Echtheit bislang nicht verifiziert ist.

Ursprüngliche Meldung vom 21.April 2017:

Nachdem es seit einiger Zeit handfeste Gerüchte gab folgte heute die offizielle Ankündigung. Der nächste Ableger der bekannten Shooter-Reihe aus dem Hause Activision trägt den schlichten Titel Call of Duty - WW2 und wird dementsprechend wieder in einem Szenario im Zweiten Weltkrieg spielen. Verantwortlich für die Entwicklung zeichnet das Studio Sledgehammer Games, das zuvor bereits verlauten ließ, dass es sich um ihr bis dato größtes Projekt handele.

Neben der Ankündigung wurde auch ein erstes Teaserbild veröffentlicht, das ihr oben seht. Weitere Details sollen in einem Livestream am 26. April verkündet werden, der um 19 Uhr MESZ startet. Eine Website mit einem entsprechenden Countdown wurde ebenfalls eingerichtet. Womöglich wird dann auch zumindest ein Releasefenster- oder konkretes Datum mitgeteilt. Allerdings ist eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr sehr wahrscheinlich.