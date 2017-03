GDC2017: Das große Civilization-Post-Mortem

PC

Sid Meier und Bruce Shelley gaben sich die Ehre auf der Game Developers Conference, um über eines der ganz großen Werke der PC-Spielegeschichte zu reden – Civilization.

Mit großen Erwartungen und überpünktlich gingen wir am Donnerstagmorgen in den Vortrag von Sid Meier und Bruce Shelley zu Civilization. Und in der Tat wurde der Saal rappelvoll, während wir in der ersten Reihe saßen. Im Folgenden haben wir für euch die interessantesten Aussagen niedergeschrieben, zusammengefasst und neu teils geordnet.

Die Vorgeschichte

Wie es zu Civilization überhaupt kam? Bruce Shelley erinnert sich: "Sid hatte immer ein halbes Dutzend Prototypen zu Spiele-Ideen auf seinem Computer, und wir sprachen damals über viele davon. Einmal forderte er mich auf, die zehn Dinge zu nennen, die ich an Empire Deluxe verbessern würde. Ich schickte ihm eine Liste. Und eine Weile später gab er mir eine Disk mit dem allerersten Prototypen von Civilization. Ich habe sie immer noch!" Die Hoffnungen der Zuhörer, Bruce würde diese Diskette nun aus seiner Tasche ziehen oder, noch besser, ein Video von dem Prototypen zeigen oder zumindest einen Screenshot, wurden jedoch enttäuscht.

Sid betont, dass das schon genannte Empire Deluxe eine große Inspiration gewesen sei für Civilization, und Bruce ergänzt (und klärt damit einen alten Streitpunkt unter Fans): "Es gab da auch dieses Brettspiel (von Avalon Hill), das haben wir damals gespielt." Das Brettspiel Civilization hatte zwar mit dem Computerspiel nichts zu tun außer dem bloßen Thema, aber auch ein Thema muss ja feststehen, bevor man Spielideen dazu entwickeln kann. Vor allem aber schenkte das Brettspiel dem Computerspiel seinen Namen. Wobei "schenken" nicht ganz zutrifft...

Sid Meier dazu: "Wir wollten das Spiel unbedingt Civilization nennen, doch das war erst mal nur ein Arbeitstitel, denn es gab ja das Avalon-Hill-Brettspiel. Unsere Marketingabteilung war erstaunlicherweise in der Lage, die Rechte von Avalon Hill zu erwerben, und das halte ich für einen wichtigen Teil des Erfolgs des Spiels. Er passte einfach perfekt und glich auch unseren früheren Spieletiteln wie Pirates! oder Railroad Tycoon." Diesen Namen kaufte Microprose Avalon Hill ab.

Die Entwicklung

Wie Sid sich erinnert, starteten sie zu zweit an Civilization und blieben die meiste Zeit über zu zweit; erst am Ende der Entwicklung war das Team zehn Personen groß. Wir begannen Anfang 1990 mit der Entwicklung, unterbrachen sie dann für ein anderes Projekt, und wurden schließlich Ende 1991 fertig. An Netto-Zeit saßen wir weniger als ein Jahr an dem Programm."

Der Designer fährt fort: "Technisch waren wir sehr beschränkt, 640 KB, wenige Farben, irgendwann später kam dann VGA mit 256 Farben. Eine Sache, die uns Mut machte: Schon die frühen Prototypen machten uns Spaß, also dachten wir uns, dass wir auf dem richtigen Weg sein müssten." Bruce Shelley ergänzt: "Wir waren gut darin, zu erkennen, was wir von anderen Spielen 'leihen' konnten, und was wir selbst erfinden mussten." Und Sid ergänzt: "Wir versuchten, das komplexe Thema mit etwas Humor zugänglicher machen, also etwa den Elvis-Figuren im Stadtscreen."

Bruce erklärt das frühe Design: "Wir nahmen uns aus der Historie, was uns ein schönes Spiel zu garantieren schien, aber Sachen wie Sklaverei, die Pest und anderes ließen wir weg." Sid dachte anfangs eher an den Aufstieg und Fall von Zivilisationen. Und weiter: "Aber das funktionierte nicht: Wenn der Spieler einen großen Rückschritt erlitt, würde er er eher einen früheren Spielstand laden, als damit zu leben und wieder hochzukommen. Also wurde unser Konzept des vom Aufstieg, Aufstieg und Aufstieg der Zivilisationen..."

Vom RTS zum Rundenspiel

Sid kommt auf ein zentrales Element zu sprechen: "Die erste Version, die Bruce noch auf Diskette hat, war eher wie ein Sim City, also zonenbasiert und in Echtzeit. Doch erst, als wir zu einem Rundensystem wechselten, begann das Spiel richtig zu funktionieren. So konnten die Spieler sich die nötige Zeit nehmen, und in Ruhe über die künftige Züge nachdenken. Das ist für mich eine Besonderheit von Civilization: Man hat immer schon den nächsten Zug im Kopf, was es auch so schwer macht, damit aufzuhören." Ein Echtzeitspiel hingegen könne man einfach nicht 20 Stunden am Stück spielen.

So naheliegend, wie es heute erscheint, sei die Entscheidung für den Rundenmodus keinesfalls gewesen, fährt der Designer fort: "Es gab nicht dermaßen viele Strategiespiele damals, sie galten als langsam, langweilig und nerdig. Computerspieler, so dachte man, wollten Action haben. Wir haben damals gar nicht verstanden, wie tiefgehend sich unsere Entscheidung von Echtzeit zu rundenbasiert auswirken würde. Dieses ganze 'Nur noch eine Runde'-Ding haben wir nicht vorausgesehen. Aber es warr klar, dass die Entscheidung das Spieldesign extrem beeinflusste."

Bruce zum selben Thema: "Auch intern bei Microprose haben wir viel diskutiert, ob wir nicht lieber weitere Flugsimulationen machen sollten. Aber als dann die Verkaufszahlen reinkamen, hieß es: Lass uns schnell ein weiteres Rundenspiel machen!" Sid schließt den Punkt wie folgt ab: "Die Ironie dahinter ist, dass einige Jahre später fast jedes Spiel ein Strategiespiel war, ob nun rundenbasierte oder Echtzeit-basierte."

Schlachtschiff gegen Speerträger

Ein altes Ärgernis bei Civilization, zumindest für wirklichkeitsorientierte Spieler war folgendes: Da jede Einheit nur einen Hitpoint hatte und beim Kampf schlicht auf die beiden Kampfwerte gewürfelt wurde, konnte ein antiker Speerträger ein modernes Schlachtschiff versenken: Letzteres hatte zwar einen Wert von 16 und ersterer nur einen Kampfwert von 2, müsste also in den meisten Fällen siegreich sein. Aber eben nicht in allen. Stand der Speerträger nun aber auf einem Gebirgsfeld und war zusätzlich verschanzt, konnte man schon fast von einer 50:50-Chance sprechen.

Sid verteidigt noch heute diese Designentscheidung, gibt aber zu: "Für Leute, die eher visuell an die Sache herangehen, war das schwer zu verdauen. Wir überlegten zwischendrin, Hitpoints einzuführen, um das Problem zu beseitigen."

Bruce knurrt: "Ich war wirklich gegen die Möglichkeit, dass ein Speerträger ein Schlachtschiff besiegen könnte. Aber Sid erklärte es mir, und es ist ja nur ein Spiel, und dann war ich okay damit. Allerdings musste ich es dann den 50 nächsten Leuten erklären, die in mein Büro kamen und sich darüber beschwerten. Ein wichtiger Job von mir war, Sid vor solchen Beschwerden abzuschirmen. Ich hätte wohl ein Schild malen sollen mit der Erklärung..."

Weitere Anekdoten

Eine zumindest für uns neue Anekdote: Laut Sid dachten Bruce und er immer wieder darüber nach, die Kämpfe auf einen Extrabildschirm auszulagern. Da sie so wichtig seien, gleichzeitig aber ins Spiel passen müssten.

Laut Sid wirkte sich die Zone-of-Control-Regel aus dem ersten Teil später negativ aus, als es dann in Civ 3 und Civ 4 die Stacks-of-Doom gab (dutzende von EInheiten, die auf demselben Feld standen): "Meine Regel war immer davon ausgegangen, dass Kriege in der Flä#che stattfinden. Und die jüngeren Teile gehen ja wieder zurück zum 'Flächen-Ansatz.

Bruce fällt ein: "Das Forschungssytem war ein integraler Bestandteil des Spiels. Ich wollte immer so schnell wie möglich Eisenbahnen haben, weil man dann die Einheiten in einer Runde überall hinschicken konnte in seinem Reich. Mir gefiel die Idee, wichtige Entdeckungen zu machen, die das Militärwesen beeinflussten. Wenn man sich beispielsweise überlegt, wie wichtig Steigbügel waren: Vorher waren Reiter immer nur Hilfstruppen geworden, doch mit den Steigbügeln konnte man plötzlich die ganze Kraft des Pferdes in die Spitze der eigenen Lanze transferieren."

Sid fügt ergänzend hinzu: "Wir unterschätzten, wie intensiv und analytisch die Spieler an unser Programm herangehen. Manche störten sich daran, dass man Schwarzpulver schon relativ früh erforschen konnten. Wir haben gelernt, dass es "Optimierer" gibt, die ganz bestimmte Aktionen vollführten, um möglichst schnell an wichtige Technologien geben. Ich gehe anders an Spiele heran.

Als Sid anmerkt, dass sie das Thema Modding beim ersten Serienteil sträflich vernachlässigt hätten ("Uns fehlte die Vision, dass irgendwer etwas besser designen konnte als wir."), widerspricht ihm Bruce Shelley: "Ich würde mich da nicht drüber grämen. Wir standen unter großem Druck... nicht du, Sid, aber ich. Denn wir machten keine Flugsimulation, sondern ein Strategiespiel, und wir mussten fertigwerden, da gab es einfach Grenzen, was wir an Ideen noch einbauen hätten können. In der ersten Hälfte der Spieleentwicklung ist man wie ein Stürmer: Noch eine Idee, und noch eine Idee, und noch eine. Aber in der zweiten Hälfte wird man zum Torhüter: Das Spiel ist im Prinzip designt, aber jetzt muss es fertigwerden, man muss es quasi verteidigen.

Sid ist auf eine Voraussicht stolz: "Übrigens führte Civilization die Idee der Globalen Ewwärmung ein, schon 1990: Wenn man zu viel Verschmutzung auf der Welt hatte (durch Fabriken), erwärmte sich der Globus." Die Statistiken seien hingegen "too much information" gewesen: Literacy rate und anderes sollten ein Rollenspiel-Gefühl einfügen, also dass man seine Zivilisation quasi wie einen Charakter empfinden konnte. "Aber das hat nicht funktioniert", so der Designer, "und in späteren Teilen nahmen wir diese Sachen raus.

Zu weiteren Fehlgriffen meint er: "Wir hatten fünf Tester am Ende der Entwicklung. Aber das Konzept des ausführlichen Betatestings war damals noch nicht so verbreitet. So rutschten uns zwei schlimme Exploits durch: Wer viele Städte spawnt, ist eigentlich unaufhaltsam. Und der Streitwagen war mit 4-1-2 viel zu mächtig für seine Kosten, damit konnte man schon in der Antike die Welt überrennen. Später haben wir das dann zu 3-1-2 (Attacke-Verteidigung-Bewegung) geändert, und plötzlich hat es gepasst. Damals gab es halt noch nicht Patches, die man einfach übers Internet verbreiten könnte."

Am Ende war alles gut: 1991 erschien Civilization für MS-DOS auf acht 5,25-Zoll-Floppy-Disks. Und wurde zur Legende.