Jörg Langer hat für diese Preview über 15 Stunden lang die Previewfassung von Civilization 6 gespielt und verrät euch seine 12 wichtigsten Erkenntnisse daraus. Darunter sind viele positive, aber auch einige sorgenvoll stimmende.

Civ-6-Fakt 1: Die neue Weltkarte ist klasse

Civ-6-Fakt 2: Stadtviertel erweitern die Spieltiefe

Bei der Platzierung eines neuen Stadtviertels (zu Baubeginn) verraten euch Icons, ob und welche Boni durch benachbarte Felder es geben wird.

Civ-Fakt 3: Schönes Politk- und Regierungsform-System

Civ-6-Fakt 4: Der zweigeteilte Tech-Baum bringt Vorteile

Rechts seht ihr die reduzierte, "gemalte" Darstellung. Hier werden nur die Einheiten-Icons angezeigt. So weit herangezoomt, wirkt die Darstellung vielleicht ein wenig naiv, aber normalerweise dient sie dazu, euch im 2D-Modus den breiten Überblick zu geben.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDa wir erst vor zwei Monaten eine ausführliche Preview zugebracht haben, wählen wir für diese neue eine etwas ungewöhnliche Form: Nämlich eine kondensierte Auflistung der zwölf wichtigsten Erkenntnisse, die wir in über 15 Stunden Beschäftigung mit einer Preview-Version gewonnen haben. Wir spielten die Römer bis in die Moderne (die in unserer Partie etwa im Jahr 1600 n.Chr begann). Falls euch Civilization 6 noch nichts sagt, solltet ihr besser erst erwähnte, konventionelle Civ-6-Preview durchlesen oder unser Viertelstunde-Video dazu ansehen (dass es auch in einer Premium-Fassung gibt).Weil es kürzer ist, sprechen wir im Folgenden von „Fakt“ statt „Erkenntnis“ im Folgenden, das soll aber nicht heißen, dass in den verbleibenden Wochen nichts mehr im Detail tun wird. Oder dass die Künstliche Intelligenz so schwach bleiben muss, wie wir das in der Preview-Version und mit dem einzig möglichen Schwierigkeitsgraf „Prinz“ erlebt haben. Gleichzeitig konnten wir uns mit der Preview schon mal für den Test einspielen, der in nicht allzu ferner Zukunft auf uns zukommt.Ob es die Optik ist oder der reine Nutzwert: Wir finden die neue Weltkarte (und damit das eigentliche Spielfeld) ebenso optisch gelungen wie auch praktisch. Die Aufteilung in leeres Pergament, ausgefülltes Pergament und eigentliche Farbgrafik zeigt viel besser als Schatten oder Nebel, wo wir noch nie waren, wohin wir gerade nicht blicken können und was uns bekannt ist. Ob es Absicht oder Bug ist, dass neue Barbarendörfer auf der Map eingezeichnet werden, auch wenn sie nicht im Blickfeld sind, werden wir mit der Testversion prüfen, der generellen Idee der dreistufigen Map-Darstellung jedenfalls verpassen wir ein riesengroßes Lob.Aufgrund der nun in die Fläche gehenden Städte (siehe Punkt 2) wird es allerdings etwas unübersichtlich, wenn man auch noch Ressourcen-Marker und Produktionsicons anzeigen lässt, und dann noch bis zu drei Einheiten in einem Hexfeld stehen. Aber das war in Civilization noch nie grundsätzlich anders, und man lernt, die Karte zu lesen. Außerdem helfen Filter wie „Religion“ oder „Zufriedenheit“, direkt auf der Karte (die sich auch wieder in eine Hexfeld-Sicht von oben umschalten lässt) das große Ganze zu erkennen.Während in Civ 5 die Städte zwar optisch wuchsen, in Wahrheit aber immer noch auf einem zentralen Hexfeld beheimatet waren, wachsen die Siedlungen in Civilization 6 tatsächlich in die Spielwelt hinaus, belegen also immer mehr Platz auf den Inseln und Kontinenten (wer das unrealistisch findet, sollte sich mal Satellitenbilder oder Google-Earth-Ansichten von beispielsweise der Tokyo Bay zu Gemüte führen). Neben beweglichen Einheiten und expliziten Stadtausbauten gibt es mit den Weltwundern und eben den Stadtvierteln Bauten, denen ihr ein eigenes Hexfeld zuweisen müsstDie frühesten Stadtviertel sind der Campus (Wissenschaft) und der Heilige Ort (Glaube), spätere sind beispielsweise ein Musterungsfeld, ein Handelsviertel oder ein Produktions-Stadtviertel. In diesen Vierteln könnt ihr wiederum spezielle Ausbauten hinstellen, also im letztgenannten beispielsweise eine Werkstatt und später eine Fabrik. Da euch die Stadtviertel unweigerlich normale Hexfelder wegnehmen werden und damit deren Ertrag an Nahrung, Produktionspunkten, Gold und so weiter, verfügen die meisten Stadtviertel ihrerseits über einen Ertrag, den ihr mit den Ausbauten noch weiter steigert. Dazu kommen zahlreiche Platzierungsregeln, wo ein bestimmtes Viertel entstehen kann, sowie Boni, von denen ein Stadtviertel profitiert. Das können bestimmte Nachbar-Hexfelder sein, aber auch benachbarte Stadtviertel geben Multiplikatoren – netterweise werden euch diese Auswirkungen bereits bei der Auswahl des Ziel-Hexes angezeigt. Da es ferner Ausbauten und Politik-Agenden gibt, die die Viertel beeinflussen, gewinnt der Stadtausbau und damit Civ 6 insgesamt an Tiefe im Vergleich zum Vorgänger.Nicht zu vergessen: Stadtviertel können ja auch gezielt angegriffen werden (oder verteidigen sich, im Falle des Musterungsfelds, auch selbst). Dies gibt auch dem Kampf eine neue Komponente, statt immer nur sofort auf die Stadt loszugehen.Eine Spezialfassung der Stadtviertel sind die „Neighbourhoods“, also im Deutschen „Nachbarschaften“ oder „Viertel“. Sie könnt ihr in der zweiten Spielhälfte platzieren, und sie bringen euch in sechs Stufen Vorteile beim Bevölkerungszuwachs (Housing-Boni). Die Attraktivität von Hexfeldern hat viel mit benachbarten Küsten und Bergen zu tun, besonders Naturwunder wie das Tote Meer wirken sich sehr positiv aus.In Sachen „Sozialpolitiken“ und Regierungssystemen löst sich Civilization 6 komplett vom Vorgänger. Es gibt nun zehn Regierungsformen: Angefangen beim „Stamm“ gibt es in drei „Epochen“ je drei Regierungsformen, die ihr aber einzeln erforschen müsst. So stehen in der letzten Epoche Demokratie, Kommunismus und Faschismus zur Wahl. Zwar bringt jede Regierungsform bestimmte Sonderregeln (meist Boni mit), ihre wahre Nützlichkeit aber zeigt sich anhand der Zahl und der Farben der Politik-Karten, die ihr mit ihr aktivieren dürft.Die Politikkarten sind aufgeteilt in Militär, Diplomatie, Wirtschaft und Große-Persönlichkeiten, und es gibt richtig viele davon – wir haben aktuell in unserer Partie im Jahr 1640 nicht weniger als 39 zur Auswahl. In der Monarchie dürfen wir nun beispielsweise mehr Kriegskarten einsetzen, in der Handelsrepublik sind es entsprechend mehr Wirtschafts- und Diplomatiekarten. Weitere Errungenschaften und teils auch Wunder können euch Bonus-Slots bringen.Da man außerdem alle paar Runden eine neue Zivil-Errungenschaft „entdeckt“ und man ansonsten auch schlicht dafür zahlen kann, dürft ihr regelmäßig eure Regierungsform und/oder deren Agenda an die aktuelle Spielsituation anpassen. Also etwa passend zu einem Kolonialkrieg, zu einer religiösen Auseinandersetzung, zum Ausbau eurer Städte und so weiter. Wir finden dieses System sehr schön und dem alten, bei dem es quasi um die Freischaltung möglichst vieler Tech Trees mit permanenten Boni ging, überlegen: Selbst gegen Spielende könnt ihr nur einen Teil eurer Politikkarten gleichzeitig einsetzen, und müsst immer abwägen.Es ist bei Lichte betrachtet keine große Neuerung, aber die Zweiteilung des Forschungsbaums in „anwendbare Techniken“ und „soziale Errungenschaften“ bringt drei Vorteile mit sich: Erstens sind beide Bäume für sich übersichtlicher. Zweitens bewahrt es euch davor, euch in reine Techniken zu verrennen und das „Kulturelle“ zu vernachlässigen. Drittens habt ihr häufiger Erfolgserlebnisse, da eben immer an zwei Dingen gleichzeitig geforscht wird. Nur eben mit dem Unterschied, dass ihr die Technologien mit Forschungs- und die „Civics“ mit Kulturpunkten freischaltet.