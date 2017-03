Nintendo Switch: Cartridges schmecken absichtlich bitter

Switch

Warum genau Jeff Gerstmann von GiantBomb auf die Idee kam, das Nintento Switch Cartridge von The Legand of Zelda - Breath of the Wild in seinen Mund zu stecken, ist nicht bekannt – die Reaktion darauf ist allerdings sehr gut dokumentiert. In jeden Fall hielt er es für nötig, Spieler sofort mittels eines Tweets zu warnen: "Ich habe das Switch Cartridge in meinen Mund gesteckt und bin mir nicht sicher woraus diese Dinger gemacht sind, aber ich kann es immer noch schmecken. Probiert das nicht zuhause."

Mittlerweile sind weitere Spieleseiten wie Polygon, Kotaku und TheVerge ihren journalistischen Aufgaben nachgekommen und konnten Gerstmanns Erfahrungen verifizieren. Die unmissverständliche Reaktion von Mike Fahey, der in seiner Serie Snacktaku neben diversen älteren Nintendo Cartridges auch die Switch-Variante von Skylanders - Imaginators probiert, könnt ihr euch im abschließenden Video selbst ansehen.

Nintendo hat nun offiziell bestätigt, dass der Bitterstoff Denatonium (Denatoniumbenzoat) absichtlich den Cartridges hinzugefügt werde, um Kinder davon fernzuhalten und ein versehentliches Verschlucken zu verhindern. Er wird deshalb zum Beispiel auch als Zusatzstoff in Reinigungsmitteln, Shampoos, Seifen und Nagellack eingesetzt. Denatonium ist die bitterste bekannte Substanz, wobei über langfristige Gesundheitsgefahren keine Erkenntnisse vorliegen.