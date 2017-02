Rock Band VR erscheint am 23. März für Oculus Rift

XOne PS4

Am 23. März erscheint das interaktive Musikspiel Rock Band als Virtual-Reality-Version für Oculus Rift. Nachdem Harmonix bereits vor gut zwei Jahren erste Entwicklungsarbeiten zum Titel bestätigte und es im Anschluss ziemlich ruhig darum wurde, veröffentlichten sie nun einen aktuellen Trailer, der auf das kommende Spielerlebnis einstimmen soll. Zu Beginn werden euch 60 spielbare Songs zur Verfügung stehen – ein eigener DLC-Katalog ist in Planung – und ihr sollt die Instrumente der Xbox One oder der PlayStation 4 am PC verwenden können.