Nintendo Switch: Laut Hideo Kojima der nächste Schritt in der Evolution des Gamings

Switch

Der Metal-Gear- und Death-Stranding Schöpfer Hideo Kojima hat in einem Interview mit den US-Kollegen von IGN.com seine Gedanken zur kommenden Nintendo-Konsole Switch geteilt. Dabei zeigte er sich natürlich vor allem von der Hybrid-Funktion des neuen Systems begeistert:

Ihr seid vermutlich mit der Tatsache vertraut, dass wir bei einem früheren Spiel, das ich machte, eine Spezifikation hatten, die wir „Transfarring“ genannt haben. Damit konnte man die Spielstände zwischen der PS-Vita und der PS3 hin und her transferieren. Ich glaube, dass die Switch eine Erweiterung dieser Idee ist. Die Tatsache, dass man etwas zuhause spielen und es dann mit nach draußen nehmen kann, ist der Traum eines Spielers. Und die Switch ist eine Evolution dessen. Ein Beispiel: Wenn man eine Blu-ray-Disk kauft, befindet sich oft ein Code für eine digitale Version auf der Innenseite. Ihr könnt den Film also daheim anschauen und diesen dann auf eurem Tablet oder Smartphone mitnehmen. Das ist die Art, wie sich Filme und das Fernsehen verändern und wie es auch die Spiele tun sollten.

Wie Kojima weiter ausführt, siehe er in der Switch den Anfang einer Zukunft, in der die Menschen in der Lage sein werden, jedes Spiel auf jedem beliebigen Gerät zu spielen. Er habe das Gefühl, dass sich alles in Richtung der Cloud-Technologie bewege. Allerdings müsse erst die entsprechende Infrastruktur existieren. „Die Switch ist der Vorläufer dieses Schrittes“, so Kojima.