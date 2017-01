Nintendo Switch Präsentation: Zelda - Breath of the Wild zeitgleich mit Konsole am 3.3.2017 // Preis // Weitere Infos

Switch

Update 6:10 Uhr:

Die wichtigste Info einer insgesamt aus unserer Sicht durchaus hoffnungsfroh stimmenden, aber auch nicht überwältigenden Switch-Präsentation von Nintendo aus dem Tokyo Big Sight: The Legend of Zelda - Breath of the Wild erscheint zusammen mit der Konsole am 3. März 2017. Und jetzt alle Zelda-Fans so: Jubel!

Zweitwichtigste Info: Der Preis wird 299 Euro betragen, was für Nintendo-Verhältnisse nicht günstig, aber angesichts des Tablet-mit-Dockingstation-Charakters auch nicht übertrieben scheint. Es gibt zum Start zwei Fassungen, die sich in den Farben der Controller (grau/grau bzw. blau/rot) unterscheiden

Erstmals seit vielen Jahren wird es keinen Region-Lock geben, das heißt ihr könnt irgendwo auf der Welt gekaufte Spiele mit eurer "lokalen" Switch spielen. Die Laufzeit im Mobilbetrieb gibt Nintendo mit drei bis sechs Stunden an.

Im rechten der Joy-Con getauften, an das Switch-Display andockbaren Controller befindet sich ein IR-Sensor, sodass man damit wohl auch den TV bedienen kann. Außerdem gibt es einen Share-Button für die eigenen Spieleleistungen. Bis zu acht Switch-Konsolen lassen sich per "Local WLAN" zusammenschalten (seit wann gibt es WLAN nicht-lokal...?), der Online-Service der neuen Konsole soll zum Herbst kostenpflichtig werden. Für die Controller wirbt Nintendo außerdem mit "HD Rumble", was für noch genauere taktile Informationen stehen soll. Ein extra "Pro Controller" soll erhältlich sein.

In Sachen Spielen wurde neben Erwartbarem endlich ein echtes, neues "Mario" angekündigt: Mit Super Mario Odyssey soll gegen Jahresende ein neues "Super Mario 3D" erscheinen, das wie der Launchtitel des N64 oder Super Mario Galaxy 1 und 2 starken Sandbox-Charakter haben könnte.

Aller Voraussicht nach morgen (Samstag) Nachmittag wollen wir euch auf GamersGlobal ausführlich unsere Eindrücke vom eigenhändigen Anspielen der Switch in Video-Form präsentieren.

Ursprüngliche News:

Heute morgen, um 5:00 Uhr (deutscher Zeit) wird der japanische Hersteller seine kommende neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch im Rahmen eines Livestream-Events näher vorstellen. Die Präsentation aus Tokyo wird hierzulande mit englischer Simultanübersetzung übertragen und ihr könnt das rund einstündige Event direkt hier bei uns im YouTube-Livestream verfolgen. Zusätzlich dazu wird das Event auch auf der offiziellen Website und via Twitch zu sehen sein. Behaltet außerdem den Twitter-Account von Nintendo Deutschland im Auge. Dort werden alle wichtigen Ankündigungen des Events in deutscher Sprache veröffentlicht.

Neben den technischen Daten, über die es bereits im Vorfeld zahlreiche Spekulationen im Netz gab, wird das Unternehmen auch das Spiele-Lineup für die Switch vorstellen. Dabei sollen sowohl Launchtitel, als auch später im Jahr folgende Veröffentlichungen präsentiert werden. Auch der Preis (und mögliche Konsolen-Bundles) sollen im Fokus des Events stehen. Gegen Mittag soll auf YouTube ein Videomitschnitt der Präsentation mit deutschen Untertiteln folgen. Wir werden diese News dann entsprechend aktualisieren und das Video hier verlinken.