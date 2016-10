Mark Cerny: „PS4-Pro-Support sollte nicht mehr als ein Prozent zusätzlicher Arbeit erfordern“

PS4

Sonys Lead Architect Mark Cerny hat in einem Interview mit der japanischen Website AV Watch (via Dual Shockers) über den steigenden Entwicklungsaufwand für Studios gesprochen, die mit ihren Titeln die kommende neue Konsole PS4 Pro unterstützen wollen. Wie er versicherte, sollte sich dieser sehr in Grenzen halten und im Vergleich zur gesamten Entwicklungszeit nicht mehr als ein Prozent an zusätzlichen Arbeitsstunden für die Entwicklerteams bedeuten.

Im Verlauf des Interviews sprach er unter anderem auch über die Größe der neuen Konsole und gab an, dass die Steigerung der Leistung keine massive Vergrößerung des Gehäuses erforderte (Stichwort: Kühlung). Die PS4 Pro sei in etwa nur 19 Prozent größer, als das im vergangenen Jahr veröffentlichte CUH-1200-Modell der normalen PS4.

Auf das Thema native 4K-Auflösung angesprochen, merkte der Macher an, dass es etwa 8 teraFLOPS an Rechenleistung erfordere, um Spiele wirklich komplett nativ in 4K zu rendern, was derzeit nicht zu einem vernünftigen Preis erreicht werden kann. Microsoft verspricht hingegen native 4K bereits im kommenden Jahr mit seiner neuen Xbox-Konsole Projekt Scorpio (Projektname) zu liefern. Man darf also gespannt sein, ob es den Redmondern wirklich gelingt, ein solche System zu einem für die Spieler annehmbaren Preis zu realisieren. Die PS4 Pro wird bereits ab dem 10. November 2016 zum Preis von 399 Euro im Handel erhältlich sein.