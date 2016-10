World of Tanks: Fünfte Kampagne der Clankriege angekündigt

PC

Das größte PvP-Event des Panzerspiels World of Tanks geht in die fünfte Runde: Der Entwickler Wargaming hat für den 15.11.2016 den Beginn der entsprechenden Kampagne mit dem Motto "Steel Corrida" angekündigt. Über die konkrete Umsetzung des an den spanischen Stierkampf "Corrida" angelehnten Mottos ist noch wenig bekannt.

Wie in den letzten Jahren wird das Event in drei Abschnitte mit Aufgaben zu unterschiedlichen Panzerstufen unterteilt. Ebenso bekommen die besten 11.000 Spieler die Wahl aus fünf exklusiven Panzer, darunter erstmals dem 121B, einem chinesischen mittleren Panzer. Um an dem Event teilzunehmen, müsst ihr Mitglied einer festen Spielergruppe ("Clan") des Panzer-MMOs sein. Laut Wargamings Ankündigung werden weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die alljährliche Kampagne im Herbst ist das wichtigste Event für Spieler, die in Clans organisiert sind. Mehrere zehntausend Spieler auf dem europäischen Server versuchen über etwa einen Monat hinweg, möglichst viele Aufgaben in allabendlichen Gefechten gegen andere Clans zu erfüllen und weit in der Rangliste aufzusteigen, um exklusive Spielinhalte zu gewinnen. Diese Art der Spielevents machen einen Teil der Langzeitmotivation in World of Tanks aus. In den letzten Jahren haben Spieler die Überschneidung mit der stressigen Vorweihnachstzeit stark kritisiert. Nun scheint es, dass Wargaming das Event deshalb eine Woche früher startet. Ob der Entwickler auch auf Kritik an der Organisation und Spielmechanik eingeht, bleibt abzuwarten.