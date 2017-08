GC 2017: World of Tanks mit 4K-Support für Xbox One X ab Launch // Trailer

XOne

Wie in der gestrigen Microsoft-Show zur gamescom 2017 angekündigt wurde, soll das erfolgreiche Panzer-MMO World of Tanks auf der Xbox One X zum Launch der neuen Konsole von Microsoft ab dem 7. November native 4K-Unterstützung bieten. Den gleichzeitig veröffentlichen gamescom-Trailer haben wir für euch unter dieses Newszeilen zum Abruf bereitgestellt. Mit diesem erhaltet ihr einen Ersteindruck von der verbesserten Optik, die neben der detaillierteren Landschaftsgrafik vor allem die hochauflösenden Panzermodelle in Szene setzt, mit denen ihr euch in die actionreichen Gefechte stürzt.

Diese Woche, genauer gesagt am morgigen 22. August, erhält die Konsolen-Version von World of Tanks zudem mit "War Stories" einen neuen Spielmodus implementiert, der eine Story-Kampagne samt Tutorial bieten soll. Die verschiedenen Missionen des neuen Modus könnt ihr entweder alleine oder kooperativ spielen.