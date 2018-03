World of Tanks (PC) ab heute mit Version 1.0

PC

World of Tanks ab 69,95 € bei Amazon.de kaufen.

Ab heute ist das Update 1.0 für World of Tanks für PC verfügbar. Es gibt neben der SD-Version (kleinere Texturen, 5 GB) noch die HD-Version (hohe Texturenqualität, 6,5 GB), die automatisch durch den Startclient des Spieles heruntergeladen werden. Die intern entwickelte CORE-Engine ermöglicht bessere Grafik und integriert Havok® Destruction-Technologie, Global Illumination, reaktives Wasser, volumetrisches Gelände und andere Effekte.

Neben der Grafikengine sind viele Karten überarbeitet worden, um Vorteile bestimmter Positionen aufzuheben. So sollen beide Teams die gleichen Möglichkeiten bekommen. Zusätzlich gibt es mit Gletscher eine neue Karte, die im hohen Norden angesiedelt ist. Viele Schiffwracks sind dort zu finden. Um das Ambiente einzufangen, wurden 60 neue Musikstücke komponiert. Seht euch die Zusammenfassung im angehängten Video in deutscher Sprache an.

Wargaming.net hat heute den neuen Stufe-8-Premium Somua SM vorgestellt (siehe Teaserbild). Es ist ein schwerer französischer Panzer mit einem Munitionsmagazin und reiht sich somit in die vorhandenen Panzer dieser Art ein.