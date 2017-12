World of Tanks: Neue Grafik-Engine ab März 2018 / Details & Trailer

PC XOne PS4

Mit einem Beitrag auf der offiziellen Homepage stellte der Entwickler Wargaming das geplante grafische Update 1.0 für World of Tanks vor, das im Rahmen des WG Fest 2018 in Moskau enthüllt wurde. Im März des kommenden Jahres wird das Studio die Grafik-Engine seines Panzer-Multiplayer-Spiels auswechseln und damit auch gleichzeitig diverse Änderungen am Spiel vornehmen. Der neue „CORE“ getaufte grafische Motor, der die alte BigWorld-Engine ersetzen wird, wurde speziell für den Free-to-play-Titel des Studios erschaffen und soll nach Angaben der Entwickler über vier Jahre an Entwicklungszeit beansprucht haben. Die Gründe dafür waren laut dem Team das Feedback der Spieler, der technische Fortschritt und der Wunsch nach einer besseren Performance: „Wir wollten dem Spiel einen modernen Look verpassen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihr es auf eurem Computer genießen könnt“, so die Macher.

Eine einfache Überarbeitung der alten Grafik wäre laut dem Studio der falsche Ansatz gewesen. Die Technologie entwickle sich so rasant, dass die alte Engine nicht mehr Schritt halten konnte. Mit der Veröffentlichung der CORE-Engine werden auch mehr als 25 Multiplayer-Karten gründlich überarbeitet. Diese erhalten unter anderem zerstörbare Objekte (Havok-Technologie), realistisches, detailliertes und volumetrisch wirkendes Gelände, sowie reaktives Wasser (inklusive Nässe-Effekte, Gischt, Wasserverdrängung und der Reaktion auf Druckwellen beim Abfeuern eines Geschützes). Hinzu kommen eine fortschrittliche Beleuchtung, fotorealistischer Himmel und eine „reichhaltige, volumetrische Flora“. Zudem kommt „kilometerweise Umland“ außerhalb der Kartengrenzen für alle Karten hinzu, um eine realistische Welt zu simulieren.

Neben der Grafik wird auch der komplette Sound generalüberholt. Dazu arbeitete Wargaming laut eigenen Angaben mit über 40 Komponisten und Musikern aus der ganzen Welt zusammen, wobei mehr als 15 TB rohe Audiodaten aufgenommen wurden, um „die Spieler durch authentische Klänge noch tiefer ins Gefecht eintauchen zu lassen“.

Beginnend mit Update 1.0 steht die Musik im Einklang mit dem Karten-Setting und schafft eine einzigartige Atmosphäre für jedes Schlachtfeld. Kasachische Musiker spielen ihre traditionellen Musikinstrumente, wenn ihr über die Verlorene Stadt rollt. Arabische Komponisten erfüllen mit ihren Klängen Wadi, Flugplatz und El Halluf. Gregorianische Choräle hallen auf dem Bergpass wider.

Weitere Details, unter anderem zu den technischen Optimierungen, die mit dem Update 1.0 die Performance im Spiel deutlich verbessern sollen, findet ihr unter dem Quellenlink. Einen Blick auf die neue Engine könnt ihr in dem Trailer unterhalb dieser Zeilen werfen: