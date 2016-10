Mafia 3 – Jörgs 1. Stunde uncut

PC XOne PS4

Typischerweise seht ihr in der Stunde der Kritiker immer nur einen Auszug der Spielszenen. Für alle, denen das nicht reicht, um sich einen Überblick über den Einstieg eines Spiels zu verschaffen, oder aber für alle, die einfach nicht genug bekommen, bieten wir Jörgs 1. Stunde uncut an. So auch bei Mafia 3: Was Jörg in der ersten Stunde in New Bordeaux erlebt hat, das seht ihr an dieser Stelle ab sofort in ungekürzter Form – sofern ihr Premium-User seid oder bereits seid, 1,50 Euro beziehungsweise einen Premium Point auf den Tisch zu legen.Viel Spaß beim Anschauen!