Als schwarzer Vietnam-Heimkehrer Lincoln Clay entreißen wir um 1968 der italienischen Mafia die Macht in New Bordeaux. Wir morden, klauen und handeln mit Drogen, werden gar zum Gangsterboss. Im Test klären wir, ob Mafia 3 ein würdiger Nachfolger für die storylastige Actionreihe ist.

Wer ist Lincoln Clay?

Packend inszenierte Handlung

Die Geschichte wird wie eine Dokumentation inszeniert. Die Sitzungen im Untersuchungsauschuss mit Donovan zeitgemäß im 4:3-Format.

Vom Freizeitpark ins Kasino

Meist wird geballert, doch in dieser Storymission sind wir als Kellner getarnt auf einer Trauerfeier unterwegs.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalStorylastig, gut inszeniert und satte Action: Das sind die drei wichtigsten Bestandteile der-Reihe. Hangar 13 hat immer wieder betont, dassdiese Punkte genauso beherzigen wird wie der tschechische Entwickler Illusion Softworks (später 2K Czech). Wir sind diesem Versprechen am Schauplatz New Bordeaux nachgegangen. Warum uns Mafia 3 gefällt, was uns nervt, wo die größten Story-Stärken und die gravierendsten Technik- und Gameplay-Schwächen liegen, verraten wir euch im Test.Der Schwarze Lincoln Clay hat für sein Heimatland im Vietnam-Krieg gekämpft. Als er nach seiner Entlassung im Jahr 1968 nach New Bordeaux (einem fiktiven New Orleans) zurückkehrt, scheint sich dort wenig verändert zu haben. Er schließt sich wieder mit seinem Ziehvater (und Gang-Boss) Sammy zusammen. Der schuldet der italienischen Mafia noch eine Menge Geld – und die haitianische Gang ist ebenfalls zu einer Bedrohung geworden. Doch ein gewisser Sal Marcano hat einen Plan, mit dem Sammy seine Schulden begleichen kann. Deshalb helfen wir als Lincoln dem Sohn Marcanos, Giorgi, die Federal Reserve Bank von New Bordeaux auszurauben – mit fatalen Folgen.Marcano hat nämlich keinerlei Interesse an Konkurrenten und Mitwissern und lässt Sammy und seine Gang kurzerhand ermorden. Doch Lincoln überlebt den Anschlag wie durch ein Wunder und fasst den Entschluss, Rache zu nehmem und die italienische Mafia aus der Südstaaten-Stadt zu vertreiben. Dazu muss er einen Bezirk nach dem anderen übernehmen, vor allem aber viele, viele Gegner töten. Dass er dabei nicht zimperlich agiert, ist angesichts des mörderischen Verrats vorher nachvollziehbar.Bereits die ersten paar Stunden in New Bordeaux zeigen, dass Entwickler Hangar 13 viele Stärken der Mafia-Reihe beibehält: Geschichte und Charaktere sind Dreh- und Angelpunkt von allem, was es in Mafia 3 zu tun gibt – egal ob Story- oder Nebenmission. Mafia 3 ist wie eine Fernseh-Dokumentation aufgebaut, die viele Jahre nach den Ereignissen die Geschehnisse in New Bordeaux aufarbeitet, mit Videoaufnahmen und Augenzeugen-Berichten. So erzählt beispielsweise der mittlerweile greise Pfarrer James von seiner Beziehung zu Lincoln und weshalb er ihn bei seinem Vorhaben unterstützt hat. Gepaart werden seine Berichte durch historische Aufnahmen, etwa vom Trauerzug für den im April 1968 ermordeten Bürgerrechtleroder auch realen TV-Sendungen aus dem Vietnam-Krieg – stets untermalt von zeitgenössischer Musik, die die ohnehin starke Inszenierung noch packender gestaltet.Immer wieder sehen wir auch Szenen aus den Sitzungen einer Untersuchungskommission, in der Lincolns CIA-Unterstützer Donovan zu Wort kommt. Auch dieser berichtet, wie er Clay kennenlernte, und was damals geschehen ist. Nicht weniger stark sind die unzähligen Zwischensequenzen, in denen wir Bekanntschaft mit weiteren Mitstreitern und Gegenspielern von Lincoln machen. Dazu zählt der von Marcano verstoßene Mafioso Vito Scaletta (die Hauptfigur aus Mafia 2), der irische Gangboss Burke oder die haitianische „Voodoo-Lady“ Cassandra.Gerade zu Beginn des Spiels springen die Entwickler häufig auf verschiedenen Zeitebenen hin und her. Was beim einen oder anderen womöglich für Verwirrung sorgen könnte – bei Beyond - Two Souls (im Test: Note 8.0 ) führte die nicht-chronologische Anordnung der Kapitel bekanntlich auch für Verständnisprobleme bei manchen –, bildet doch einen sehr gelungenen Rahmen für Geschichte und Charakterentwicklung.Die Handlung ist auf Lincoln Rachefeldzug gegen die Mafia ausgerichtet. Er muss deren zehn Unterbosse, Capos und schließlich Sal Marcano selbst zur Strecke bringen. Demnach überrascht es wenig, dass in den Missionen das Ziel meist darin besteht, jemanden um die Ecke zu bringen. Allerdings kommt dabei die Vielfalt dennoch nicht zu kurz. So lässt sich Lincoln in einen Untergrund-Box-Club einschleusen, schaltet in den nahen Sümpfen auf einem sinkenden Schaufelrad-Dampfer die Zielperson aus oder bahnt sich seinen Weg in ein großes Hotel, das einem Boss als Basis dient. In dieser Mission gibt es auch eine Alternative, die das Schleichen möglich macht: Klauen wir nämlich das Auto eines Schergen des Capos, können wir durch die Tiefgarage hinein, anstatt uns direkt durch die Lobby zu ballern.Wer den ersten Teil von Mafia noch im Gedächtnis hat, mag bedauern, dass es so etwas wie die Teilnahme an einem Rennen oder die private Verabredung mit Tommys Zukünftiger nicht gibt. Allerdings müssen die Missionen auch zur Story passen. Künstlich erzeugte, aufgesetzte Vielfalt hat noch keinem Spiel geholfen – und wer Mafia 1 und 2 außerhalb der Cutscenes nicht überwiegend als Schießbude im Gedächtnis hat, der sollte seiner Erinnerung vielleicht doch noch einmal in den Spielen selbst auf die Sprünge helfen. Verklärung hilft nicht beim Spielebewerten...