Mafia 3 – Wertungskonferenz

PC XOne PS4

Nehmen wir unsere Wertungskonferenz sonst immer auf, bevor der Test mit der finalen Note veröffentlicht wird, machen wir bei Mafia 3 eine Ausnahme. Da der Artikel bereits am Sonntag fertig wurde und dementsprechend zeitnah online gehen sollte, hat sich die GamersGlobal-Redaktion in diesem Fall telefonisch zusammengeschlossen.Trotzdem wollten wir euch eine auf Video gebannte Wertungskonferenz zu dem in der Community bereits heiß diskutierten Open-World-Titel nicht vorenthalten, weswegen wir dieses Mal nach folgendem Motto verfahren: Wie kam unsere Wertung zu Mafia 3 zustande? Neben Benjamin als Haupttester haben auch Jörg und Christoph mehrere Stunden mit Mafia 3 verbracht – nun reden sie gemeinsam vor der Kamera über ihre Erfahrungen und stellen die grundlegenden Stärken und Schwächen heraus.Viel Spaß beim Anschauen!Alternativ bieten wir diese Wertungskonferenz auch als Audiofassung an. Ihr findet sie hier