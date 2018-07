NBA Live 19 lässt euch erstmals auch weibliche Spieler erstellen

XOne PS4

Mit einem neuen Trailer zu NBA Live 19 gab der Entwickler Electronic Arts bekannt, dass es im kommenden Ableger der Spotsimulationsreihe erstmals in der Geschichte der Serie möglich sein wird, weibliche Spieler zu erstellen. Dabei werdet ihr zwischen vorgefertigten Gesichtern wählen und auf Wunsch auch mittels NBA-Live-Begleit-App euer eigenes Gesicht einscannen und im Spiel verwenden können. Die selbsterstellten weiblichen Charaktere können in verschiedenen Modi, darunter Streets World Tour und Live Run, gespielt werden.

Den besagten Trailer könnt ihr euch weiter unten zu Gemüte führen. In diesem kommt die WNBA-Spielerin Candace Parker von den Los Angeles Sparks zu Wort, um über ihre Anfänge in dem Sport und die Entwicklung des Streetballs in den letzten Jahren zu sprechen.

Darüber hinaus hat Gamespot ein neues Gameplay-Video auf YouTube veröffentlicht, das euch eine Spielpartie aus dem The-One-Modus zeigt. Das Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. NBA Live 19 wird am 7. September für die Xbox One und die PS4 erscheinen.