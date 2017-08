NBA Live 18: Weibliche Teams & Demo angekündigt / Neuer Trailer

XOne PS4

Die kommende Sportsimulation NBA Live 18 wird neben den männlichen Mannschaften erstmals auch die Women's National Basketball Association (WNBA) umfassen. Dies gab Electronic Arts zum Wochenende hin im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt. Die seit 1996 bestehende Basketball-Profiliga für Frauen in Nordamerika wird im Spiel mit allen zwölf Teams vertreten sein, darunter Minnesota Lynx, L.A. Sparks, Chicago Sky und New York Liberty.

Um die Teams und Spielerinnen der Liga zu integrieren, führte EA Tiburon Head-Scans und Motion-Capturing-Aufnahmen mit verschiedenen Star-Athleten durch, darunter Elena Delle Donne, Maya Moore, Brittney Griner, Diana Taurasi, Tina Charles, Sylvia Fowles, Alyssa Thomas, Nneka Ogwumike, sowie dem ersten Pick des 2017 WNBA Draft, Kelsey Plum. Anschließend hat das Entwicklerteam die Spielerbewertungen und Fertigkeiten der WNBA-Stars im Spiel an die realen Vorbilder angepasst, um eine möglichst authentische Spielerfahrung zu liefern.

Schon im Juni dieses Jahres kündigte das Studio an, noch vor dem Release eine Demo für die beiden Konsolen zu liefern. Diese wurde nun passend zur neuen Ankündigung mit einem konkreten Datum bedacht. Die Anspielversion wird demnach schon in der kommenden Woche, ab dem 11. August, im Xbox- und Playstation Store zum Download verfügbar sein. NBA Live 18 soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ein Termin wurde bisher nicht genannt.