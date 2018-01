NBA Live 18: Dieses Wochenende kostenlos spielbar mit Xbox Live Gold

XOne

Falls ihr über eine Xbox One und eine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold verfügt, könnt ihr an diesem Wochenende das Basketballspiel NBA Live 18 von EA Sports kostenlos auf der Microsoft-Konsole spielen. Die Aktion im Rahmen der Free-Play-Days läuft bis Montag, den 23. Januar. Im gleichen Zeitraum ist das Spiel auch um 75 Prozent auf aktuell 10 Euro reduziert.

Der Download des Spiels umfasst rund 33 Gigabyte. Einstimmen könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer "Welcome to The One".