Destiny 2: Kriegsgeist: Teaser zur Erweiterung, Enthüllung heute Abend

PC XOne PS4

Bungie hat mit einem Teaser die bevorstehende Enthüllung der kommenden Erweiterung Kriegsgeist für Destiny 2 (Testnote: 8.5) angekündigt. Die Vorstellung der neuen Inhalte soll heute um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) auf Twitch erfolgen. Wie der unten verlinkte Clip verrät, werden diverse Entwickler beim Livestream dabei sein, um euch das Add-on vorzustellen.

In Kriegsgeist wird es die Hüter auf den Mars verschlagen. Im Rahmen der Ausstrahlung werden Bungies Lead-Designer Evan Nikolich und Vicarious Visions Senior Artist Brent Gibson euch mit „Hellas Basin“ einen neuen Schauplatz auf dem Mars vorstellen. Danach müssen die beiden Bungie-Lead-Designer Benjamin Wommack und Jacob Benton das „Hive Escalation Protocol“ überleben. Dabei handelt es sich offenbar um einen Horde-Modus, in dem es mehrere Wellen von Hive-Gegnern zu überstehen gilt. Anschließend werden euch Bungies Senior Game Designer Josh Hamrick, Sandbox Designer Jon Wisniewski und Senior PvP Designer Kevin Yanes die aufgewerteten exotischen Waffen und die Änderungen am Schmelztiegel präsentieren.

Kriegsgeist wird am 8. Mai 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Die Veröffentlichung der neuen Erweiterung wird auch den Beginn der dritten Saison in Destiny 2 einläuten.