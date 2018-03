Soul Calibur 6: Geralt von Riva tritt als Gast-Charakter auf

PC XOne PS4

Es war abzusehen, dass auch in Soul Calibur 6 (Preview) der eine oder andere Gastkämpfer sein Stelldichein geben wird. Immerhin hat das schon eine längere Tradition in der Fighting-Games-Reihe von Bandai Namco. Yoda und Darth Vader aus Star Wars waren dabei, Link aus The Legend of Zelda oder auch Ezio Auditore aus Ubisofts Assassin's Creed-Serie. Nackte Möpse wird es im Rahmen der Beteiligung von Geralt von Riva, der Hauptfigur aus Spielen wie The Witcher 3 (im Test: Note 9.0) und seiner ausgeprägten Libido zwar nicht im neuen Teil des Waffenprüglers geben, aber wer will auch kahlrasierte, flachschnäuzige Köter in Soul Calibur sehen?

Welche Figuren aus anderen Spielen, Filmen oder Comics (mit Spawn war auch aus dieser Kategorie schon mal ein Charakter vertreten) sonst noch in Soul Calibur 6 auftauchen werden, ist bislang nicht bekannt. Denkbar wäre zum Beispiel ein Auftritt von William Adams aus dem Action-Rollenspiel Nioh (im Test: Note 8.0). In diesem Fall bliebe bloß noch die Frage, wie man ihn und Geralt noch auseinanderhalten sollte. Denn zumindest visuell hatte sich Entwickler Team Ninja bei William doch auffällig stark am Erscheinungsbild des Monsterjägers aus der Witcher-Reihe orientiert.

Soul Calibur 6 soll im Laufe dieses Jahres für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Erstmals für die Reihe soll es zudem parallel zur Veröffentlichung auf PC (via Steam) kommen. Einen konkreten Releasetermin gibt es bislang noch nicht. Nach dem letzten, bereits im Februar 2012 erschienenen Serienteil Soul Calibur 5 (im Test: 8.5) sowie verschiedenen Online- und Free-to-Play-Experimenten soll sich der neuen Teil vor allem an den ersten drei Teilen der Reihe orientieren und die Reihe damit zu alter Stärke zurückführen. Er bringt jedoch auch verschiedene Neuerungen mit, die dem Fighting Game gleichzeitig eine frische Note verleihen sollen. Einen frischen Trailer zum Gastauftrit von Geralt von Riva findet ihr direkt unter dieser News.