Auf den ersten Blick erinnert das Action-RPG von Team Ninja stark an Dark Souls – nur eben mit Samurai, Yokai-Dämonen oder Schutzgeistern. Doch steckt in Nioh mehr als eine Souls-Kopie mit neuem Setting und viel Loot. Lasst euch überraschen!

Der erste Gaijin-Samurai

Ohne KI nichts los

Im Garten des Dojos erlernen wir den Umgang mit Fernkampfwaffen.

Komplexes Kampfsystem

Dieser einäugige Oni verteilt ganz schön heftige Schellen. Ausweichen ist hier Pflicht!

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalSeitdem wirauf der Tokyo Game Show 2016 anspielen konnten, freuen wir uns auf den 8. Februar, den Release-Tag des Action-Rollenspiels aus dem Hause Team Ninja (). Spielerisch erinnert uns das Action-RPG im positiven Sinne an die-Reihe. Doch Nioh ist weit mehr als ein Souls-Klon in anderem Setting. Team Ninja und Publisher KOEI Tecmo beweisen Mut zu eigenen Ideen und liefern damit ein Abenteuer, das uns sehr viel Spaß gemacht hat. Allerdings könnten gerade Fans der From-Software-Spiele enttäuscht sein, weil es sich doch ganz anders gibt.Nioh lässt uns in die Rolle von William Adams schlüpfen, eine historische Persönlichkeit, die im frühen 16. Jahrhundert als erster Europäer überhaupt den Titel eines Samurai verliehen bekam. Nur starten wir unser Abenteuer nicht als Hauptnavigator auf einem holländischen Handelsschiff, sondern im Tower von London – so viel künstlerische Freiheit muss erlaubt sein. Apropos Freiheit: Genau zu der verhilft uns unser Schutzgeist Saoirse. Die zahlreichen Wachen sowie den hauseigenen Henker Derrick räumen wir mit Schwert und Axt danach selbst aus dem Weg.Kaum haben wir den ersten Boss besiegt, beobachten wir entsetzt, wie der zwielichtige Alchemist Edward Kelley den Henker mit Hilfe magischer Kräfte in einer dämonischen Variante wieder zum Leben erweckt. Doch nicht nur das: Im Tumult des anschließenden Kampfes gelingt es ihm, unseren Schutzgeist einzufangen und mit ihm zu verschwinden. Klar, dass wir Kelley fortan verfolgen, um Saoirse aus der Gefangenschaft zu retten. Ein magischer Kompass führt uns nach jahrelanger Reise schließlich nach Japan. Das Land liegt in Trümmern, ist nach der Schlacht von Sekighara politisch zweigeteilt und wird von bösartigen Dämonen, den sogenannten Yokai, überrannt. Einen herzlichen Willkommensgruß dürfen wir als Gaijin, als Ausländer, unter diesen Umständen wohl nicht erwarten ...Der spielbare Prolog in London ist eine willkommene Aufwärmübung, um das Kampfsystem von Nioh kennenzulernen. Mit Katana (wahlweise auch zwei), Axt, Speer oder Kusarigama (eine Sichelklinge an einer Kette) reihen wir leichte und harte Schläge zu Kombos aneinander oder parieren auf Knopfdruck gegnerische Attacken. Alternativ weichen wir flink zur Seite aus und entgehen so dem Schlag.All unsere Aktionen knabbern an unserer Ausdauer (Ki), gehen wir zu verschwenderisch mit der Ressource um, hat das handfeste Nachteile: Mit einem leeren Ki-Balken können wir nicht angreifen, zudem durchbrechen feindliche Hiebe unsere Paraden. Hier hilft nur Abstand zum Widersacher aufzubauen, um wieder zu Atem zu kommen. Oder wir aktivieren nach einer Schlagabfolge im richtigen Moment einen Ki-Impuls, mit dem wir sofort einen Schub Ausdauer zurückerhalten. Nebenbei reinigen wir mit der Welle auch noch nahe Yokai-Felder, die von den Dämonen im Kampf erschaffen werden. Innerhalb dieser Areale gewinnen die Kreaturen an Kraft, gleichzeitig sinkt unsere Ki-Regeneration drastisch.Seine hohe Komplexität erreicht das Kampfsystem von Nioh durch die fünf Waffengattungen, die sich spürbar voneinander unterscheiden. Hinzu kommt, dass wir in drei unterschiedlichen Haltungen kämpfen können, die sich ebenfalls auf unseren Spielstil auswirken. Während uns die "hohe" Haltung eine einschüchternde Offensivkraft verspricht, steigen in der "mittleren" unsere Reichweite und Verteidigung. In der "niedrigen" Haltung können wir besonders gut ausweichen und verbrauchen weniger Ki.Anfangs waren wir von den Möglichkeiten fast ein bisschen erschlagen. Auch, da unser Repertoire den Einsatz von Fernkampfwaffen wie Bögen und Handkanonen, Zaubern sowie zahlreichen nützlichen Gegenständen zulässt. Explosive Granaten beispielsweise, heilende Elixiere oder magische Masken, die uns Feuer speien lassen. Und wenn wir genug Kreaturen ins Nirwana befördert haben, beleben wir mit einer Tastenkombination unsere Waffe und wecken so die Macht unseres gerade aktiven Schutzgeistes. So werden wir für eine kurze Zeit immun gegen feindlichen Schläge, teilen mehr aus und freuen uns über weitere Boni wie eine erhöhte Lebensregeneration. All diese verschiedenen Systemen können wir zum Glück ausgiebig in den Übungshallen unseres Dojos trainieren.