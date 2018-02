Bayonetta 3: Director über Switch-Exklusivität und mehr

Switch

Hideki Kamiya, der Director hinter dem kommenden Action-Adventure Bayonetta 3, hat in einer langen Reihe von Tweets über die Gründe hinter der Switch-Exklusivität und die Ziele des Teams bei der Entwicklung des Spiels gesprochen. Dabei verriet er auch, wie es zur WiiU-Exklusivität des Vorgängers kam und wieso der erste Teil der Spielserie es auf den PC schaffte.

Gleich zu Beginn stellt er klar, dass man als Entwickler auf die Verträge mit Publishern angewiesen sei, um die Entwicklungskosten decken zu können. Das erste Bayonetta (Testnote: 8.5) entstand in Zusammenarbeit mit dem Rechteinhaber Sega und wurde aufgrund der überschaubaren Größe des gerade gegründeten Platinum-Games-Studios, nach einer internen Diskussion mit dem Publisher, zunächst exklusiv für die Xbox 360 entwickelt.

Nachdem der Titel fertiggestellt wurde, beauftragte Sega seinen Handelspartner Nex Entertainment mit der Portierung des Spiels für die PS3 (beide Versionen erschienen zeitgleich). Die Rechte für beide Versionen liegen bei Sega. Die Portierung des Spiels für die WiiU, Windows und die Nintendo Switch hat Platinum Games später hingegen selbst (mit Finanzierungshilfe von Nintendo) geliefert. „Nintendo war sogar so nett und erlaubte es uns, die japanische Tonspur der WiiU-Version für die PC-Umsetzung zu nutzen“, so Kamiya.

Bayonetta 2 wurde zu Beginn ebenfalls nur von Sega finanziert. Das Spiel war laut Kamiya zunächst für mehrere Plattformen geplant, doch die Arbeit wurde wegen bestimmten Umständen von Sega gestoppt. An diesem Punkt schritt Nintendo ein und übernahm die Finanzierung des Projekts. „Die Rechte an Bayonetta 2 liegen bei Sega und Nintendo und beide entschieden sich das Spiel exklusiv für die WiiU zu bringen“, erklärt der Entwickler.

Was die Entwicklung von Bayonetta 3 betrifft, so wurde diese von Anfang an von Nintendo finanziert und exklusiv für die Switch geplant. Ohne diese Hilfe hätte man die Arbeit daran laut Kamiya gar nicht erst starten können. Die Rechte an Bayonetta 3 liegen daher bei Sega und Nintendo. In einem weiteren Tweet schreibt Kamiya: