Wolfenstein 2: Panic Button entwickelt die Switch-Version

PC Switch XOne PS4

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 53,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wolfenstein 2 - The New Colossus ab 27,90 € bei Amazon.de kaufen.

Die im September dieses Jahres angekündigte Switch-Umsetzung des Ego-Shooters Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 8.5) wird von Panic Button entwickelt. Dies gaben Machine Games' Narrative Designer Tommy Tordsson Bjork und Senior Game Designer Andreas Öjerfors in einem Interview während des spanischen Fun & Serious Game Festivals bekannt. Das im texanischen Austin ansässige Team hat in der Vergangenheit bereits Astro Duel Deluxe, Rocket League (im User-Artikel) und Doom (Switch-Testnote: 8.0) für das Hybrid-System portiert.

Es sind die gleichen Leute, die schon Doom portiert haben. Sie sind Experten, was die Switch angeht und kennen sich nun auch bestens mit der id Tech 6 Engine aus. Wir arbeiten also mit ihnen zusammen. Doom lief auf der Switch schon ziemlich flott und ich denke, dass Wolfenstein 2 eine ähnlich gute Figur machen wird.

Wolfenstein 2 - The New Colossus ist seit Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich. Die Switch-Umsetzung soll im Laufe des kommenden Jahres erscheinen.