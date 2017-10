Unsung Story: PS4, Xbox und Switch-Versionen angekündigt // Reward-Änderungen

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Die Unterstützer der Kickstarter-Kampagne für den RTS-Titel Unsung Story - Tale of the Guardians mussten in den letzten Jahren ein wahres Wechselbad der Gefühle bezüglich ihres Fundings durchleben. Nach einem nur mäßigen Start der Umsetzung, Geldproblemen und der Entlassung von Mitarbeitern bis hin zum kompletten Aussetzen der Entwicklung durch den Entwickler Playdek, übernahm im August das Studio Little Orbit sämtliche Rechte und Pflichten und bringt nun wieder Schwung in das schon tot gewähnte Projekt. So wurden gestern in einem Kickstarter-Update Versionen des Spiels für Playstation 4, Xbox One und sogar für Nintendos Switch angekündigt. Das mag euch vielleicht überraschen, ist aber technisch relativ einfach umsetzbar, da Little Orbit mit der Entwicklung bei Null beginnt.

Ebenfalls angekündigt wurden auch nachträgliche Änderungen an den Rewards der 2014 nicht übermäßig erfolgreich beendeten Kampagne. So wurden hauptsächlich physische Goodies, die nur von wenige Backern ausgewählt worden waren, gestrichen. Dazu zählen Boxed-Versionen für Linux und MacOS, die nur jeweils von sechs Backern gewünscht wurden, oder auch ein zweites T-Shirt, für das sich nur fünf Unterstützer begeistern konnten. Begründet wurde dies von Matthew Scott, Gründer und Geschäftsführer von Little Orbit, mit einem übermäßigen finanziellen Aufwand, der in keiner Relation zu den Belohnungen stehe – zudem den ursprünglichen Initiatoren ein Fehler bei der Berechnung der Versandkosten unterlaufen sei. Im Ausgleich dafür versprach Scott den entsprechenden Backern einen Teil ihres Geldes zu erstatten. Die komplette Liste der Änderungen findet ihr im Kickstarter-Update, das wir euch in den Quellen verlinkt haben.

Unsung Story - Tale of the Guardians soll ein Echtzeit-Strategiespiel ähnlich Final Fantasy Tactics und Vagrant Story werden. An der Story des Spiels hat unter anderem Yasumi Matsuno mitgearbeitet, der auch an den beiden zuvor genannten Titeln maßgeblich beteiligt war. Ursprünglich sollte das Spiel schon Mitte 2015 erscheinen. Da die Entwicklung jedoch, wie bereits geschrieben, neu begonnen wurde, könnt ihr nicht mit einer zeitnahen Veröffentlichung rechnen.