Wolfenstein 2 angespielt – Auf Stelzen gegen das Regime

PC Switch XOne PS4

New Orleans und die Mauer

An der Körperspannung muss er noch arbeiten, aber im Gegensatz zu seinem zerplatzten Regime-Kollegen hat er immerhin noch alle Gliedmaßen beisammen.

Flucht ist auch eine Lösung

Heißer Ritt auf dem Panzerhund

Unser Panzerhund hat wahrlich ein feuriges Temperament.

Meinung: Christoph Vent

-Fans können den Countdown starten: Auf den Tag genau in einem Monat kehrt B.J. Blazkowicz zurück, um dem Regime und seinen Schergen ein weiteres Mal das Hinterteil aufzureißen. Bei Bethesda konnten wir kürzlich einen neuen Level vonanspielen und uns von zwei neuen Spielelementen überzeugen. Welche das sind, und weshalb wir sicher sind, dass uns mit Wolfenstein 2 ein echter Kracher ins Haus steht, sagen wir euch im Folgenden.Sollten wir bei unserem Preview-Termin zu Wolfenstein 2 (zur Preview) vor zwei Monaten noch eine Atombombe in eine geheime Untergrund-Basis des Regimes in New Mexico einschleusen, geht es in dem von uns zuletzt gespielten Abschnitt eine Runde gediegener zur Sache. Obwohl: Ein Kinderspiel ist unsere Mission auch jetzt nicht. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Wiesenau-Kreis, so der Name unserer Widerstands-Vereinigung, sollen wir den Anführer des Widerstands von New Orleans ausfindig machen.Die Mission beginnt oben an der Mauer, von der New Orleans umgeben ist. Schnell sehen wir, dass zahlreiche Regime-Soldaten und ein Panzerhund die Straßen patrouillieren. Wie wir nun vorgehen, bleibt natürlich uns überlassen. Wählen wir die schnellere aber gefährlichere Methode und eröffnen in einem günstigen Moment das Feuer? Oder verhalten wir uns unauffällig und schleichen durch die überfluteten Straßen New Orleans? Was wir jedenfalls festhalten können: Panzerhunden sollten wir wirklich nur dann entgegentreten, wenn es nicht anders geht und wenn wir mit genügend Munition ausgestattet sind. Die stählernen Viecher erweisen sich nochmals zäher als in Wolfenstein - The New Order (im Test: Note 7.5) In einem kleinen Hof, den wir vorsichtshalber in bester Stealth-Manier von allen Feinden bereinigt haben, stoßen wir dann auf eine bisher unbekannte Funktion. Nach dem Erwachen aus dem Koma am Anfang von Wolfenstein 2 wird unsere Spielfigur B.J. Blazkowicz wohl mit nützlichen Stelzen ausgestattet, die wir ausfahren, indem wir doppelt springen. B.J. wächst ruckzuck auf etwa 3 Meter Höhe heran, sodass wir den Nazis nun von oben herab die Birne wegpusten. Zwar bewegen wir uns ein wenig staksig durch die Gegend, größere Einschränkungen ergeben sich durch die Stelzen jedoch nicht.Hier und dort werden die Stelzen zwingend erfordert – etwa wenn wir einen Durchgang oberhalb einer Laderampe betreten müssen, zu dem allerdings von außen weder Leiter noch Treppe führen. An späterer Stelle eröffnen uns die ausgefahrenen Beinen außerdem eine ganz neue Vorgehensweise: Als wir nach harten Kämpfen aus einer Halle herauskommen und erstmal davon ausgehen, ein wenig verschnaufen zu können, befinden wir uns mitten auf einem Hinterhof – umzingelt von einem Dutzend Soldaten und… einem weiteren Panzerhund. Wo uns Wolfenstein 2 oft auch eine Schleich-Alternative bietet, werden wir hier gleich in einen knackigen Kampf geworfen. Nach mehreren Toden dann die Lösung: Mit Hilfe der Stelzen können wir auf die Dächer kleiner Hütten ausweichen und darüber in einen benachbarten und abgezäunten Bereich flüchten.Als wir den Widerstandsführer aufspüren, bekommen wir es abschließend noch mit einer weiteren Neuerung zu tun. Die New-Orleans-Gruppe hat es geschafft, einen Panzerhund so zu manipulieren, dass sie ihn zu ihren eigenen Zwecken einsetzen können – und zwar mit uns auf seinem Rücken. Mit dem feuerspeienden Stahlungetüm brutzeln wir uns regelrecht durch die Feindesmassen, nur die feigen Kommandanten verstecken sich meist in Gebäuden oder anderen nicht zugänglichen Ecken. Rund zehn Minuten können wir auf dem Panzerhund reiten, bis wir von einer Barriere in der Kanalisation gestoppt werden und unser Demo-Abschnitt endet. Wir hoffen, dass wir in Wolfenstein 2 noch mehrmals ähnlich spaßige Ausflüge erleben werden.Darüber hinaus bestätigt die Demo eine andere Sache, die sich bereits andeutete: Wolfenstein 2 legt viel Wert auf die Story. Die Zwischensequenzen sind aufwendig inszeniert und dauern stets mehrere Minuten. Wer dranbleibt und sie nicht überspringt, wird zudem mit vielen witzigen und skurrilen Einlagen sowie Dialogen belohnt. Auch das kennen wir schon aus The New Order, im zweiten Teil wirken solche Situation aber nochmals überzeichneter.Der von mir gespielte Abschnitt in New Orleans fiel zwar kürzer aus als der Level in Roswell, doch dafür weiß ich jetzt endgültig, dass ich Bock auf Wolfenstein 2 habe. Die Mischung aus brutaler Action und schrägem, oft auch übertriebenem Humor, gefällt mir nochmals ein Stückchen besser als im ersten Teil. Spielerische Einlagen wie der Ritt auf dem Panzerhund tun dem Spiel sowieso gut, auch wenn sie weniger anspruchsvoll an meine Ziel- und Reaktionskünste sind. Meine Sorge aus der letzten Preview, dass das Schleichen aufgrund weniger Routen durch die Levels auch weniger komplex werden könnte, bleibt jedoch bestehen. Ansonsten macht Wolfenstein 2 aber schon verdammt viel richtig.