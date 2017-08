GC 2017: Pizza Connection 3 angeschaut - Pizza für die ganze Welt

PC Linux MacOS

Ein kleines Entwicklerstudio aus Trier bringt einen Klassiker zurück auf die PCs. Doch beim gamescom-Besuch wird deutlich: Es gibt noch viel zu tun bis März.

Marketing? Ist noch nicht eingebaut. Forschung? Ebenfalls nicht. Und es fehlen auch noch vier der insgesamt sieben Städte, in denen ihr im fertigen Spiel euer Pizza-Imperium hochziehen könnt. Beim Termin mit Entwickler gentlymad auf der gamescom wird deutlich: das fünfköpfige Team aus Trier hat noch eine Menge zu tun, denn schon im März soll Pizza Connection 3 für PC, Mac und Linux erscheinen.

Ob das möglich ist, möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt bezweifeln. Aber vielleicht belehrt uns gentlymad eines Besseren. Zu wünschen wäre es, denn das Gezeigte war doch vielversprechend - und wir hatten nach der Präsentation a) Hunger auf eine Pizza und b) Lust, einen der Vorgänger zu starten.

Unser Ziel in Pizza Connection 3 ist klar: Wir beginnen als kleiner Pizza-Bäcker und wollen die ganze Welt mit unserer Kette erobern. In dem Spiel steht ganz klar der Wirtschaftssimulationsanteil im Vordergrund, die Sabotage-Aktionen aus den Vorgängern wurden bewusst runtergefahren. "Bombenanschläge auf Restaurants wird es definitiv nicht geben", verspricht gentlymad-Geschäftsführer Stephan Wirth.

Das soll aber nicht heißen, dass keine kleinen Gemeinheiten eingebaut sind. Wir schicken unserer Konkurrenz das Gesundheitsamt an den Hals, setzen Ratten im Lagerhaus aus oder Holzwürmer im Restaurant, die dann die Einrichtung auffressen. Und wenn ein Laden des Gegners gut läuft, errichten wir eine Baustelle direkt auf dem Bürgersteig, um den Hauptstrom der Kunden zu unterbrechen.

Drei Städte hat gentlymad schon umgesetzt. Dabei hat sich das Team bewusst an den Vorbildern orientiert. Wir finden den Eiffelturm und Notre Dame in Paris, Big Ben und die Underground-Stations in London und natürlich das Kolosseum in Rom. Auch der Stil der Häuser ist passend, in England bestehen die Häuser oft aus rotem Backstein. Zwei weitere Städte in Europa sollen noch eingebaut werden, außerdem je eine Stadt in den USA und Australien. Insgesamt ist den Entwicklern eine gute Mischung aus Realismus und Comic-Grafik gelungen.

Natürlich sind die Städte auch belebt. Bis zu 1000 Bewohner werden simuliert. Es gibt außerdem Bevölkerungsgruppen wie Rentner und Studenten, Touristen und Gutverdiener. Dabei ist sogar eingebaut, dass sich die Verteilung dieser Bevölkerungsgruppen im Laufe des Spiels verändert. Natürlich hat jede Gruppe bestimmte Vorlieben. Rentner wollen gerne etwas mehr Gewürze, weil ja die Geschmacksnerven nicht mehr so gut funktionieren. "Wir spielen hier bewusst mit Klischees", erklärt Wirth.

In der Präsentation mieten wir ein leerstehendes Restaurant in der Nähe einer Schule. Zunächst basteln wir uns eine Pizza. Neben klassischen Zutaten gibt es auch wieder die etwas spezielleren wie Mehlwürmer oder Schlange. Ja, wir können sogar eine Schlange am Stück auf unsere Pizza legen. Stephan Wirth entscheidet sich aber für Schlagenstücke und Käse. Denn die Statistik zeigt, dass Teenager auf Käse und Fleisch stehen. Noch schnell einen Koch, eine Kellnerin und einen Laufburschen eingestellt, ihnen eine Schicht zugewiesen (Teenager haben natürlich direkt nach der Schule Hunger), einen Ofen, ein paar Tische und ein paar Stühle aufgestellt - und der Aufstieg unseres Pizza-Imperiums kann beginnen.

Doch es kommt kein Kunde. Der Grund ist simpel: Der Schulweg führt nicht an unserem Restaurant vorbei, sondern in die andere Richtung. "Das hätten wir vorher beobachten können", erzählt Stephan Wirth. Mit der Vorspulfunktion rasen wir durch die Zeit. Für den Erfolg unserer Pizzerien ist das nicht unwichtig. Aber Stephan Wirth hat auch eine Lösung parat. Wir stellen ein Maskottchen ein und platzieren das direkt vor der Schule. Es weist den Weg und das Restaurant ist voll - wenngleich unsere Schlangenpizza nicht auf große Zustimmung stößt, wie uns die Charakterinfo der Kunden verrät.

Im fertigen Spiel wird es eine Hauptkampagne mit zehn bis zwölf Missionen geben. 20 Stunden werden Pizzabäcker beschäftigt sein. Dabei fängt man übrigens sehr klein an. Zu Beginn, so der derzeitige Plan, geht es nur darum, ein paar Pizzas zu erschaffen. Die verkauft der Spieler dann nicht in einem Restaurant, sondern in einem Food Truck. Pizza Connection 3 soll übrigens voll modifizierbar sein, über den Steamworkshop werden von Usern erstellte Gegenstände angeboten.

Den Pizza-Creator gibt es übrigens jetzt schon. Er ist auf Mobilgeräten spielbar. Wir wünschen guten Hunger.