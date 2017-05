Pizza Connection 3 für das Frühjahr 2018 angekündigt

PC Linux MacOS

Anfang des Jahres erst hatte der Publisher Assemble Entertainment die ersten beiden Teile der beliebten Wirtschaftssimulation Pizza Connection auf gog.com und später auch auf Steam wiederveröffentlicht. Mit einem Trailer, den ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt, hat der Wiesbadener Publisher nun einen neuen Teil der Serie angekündigt. Für die Entwicklung von Pizza Connection 3 wurde das Studio von gentlymad beauftragt, das bisher unter anderem den Plattformer In Between (Indie-Check) veröffentlicht hat.

Das fertige Spiel soll eine Einzelspielerkampagne mit zwölf Missionen bieten, bei denen ihr euch vom kleinen Pizza-Bäcker zum eigenen Pizza-Imperium hocharbeiten könnt. Wie bereits im ersten Teil habt ihr dabei unter anderem die Möglichkeit eure eigenen Pizzen aus über 75 verschiedenen Zutaten zu kreieren und euer Restaurant nach euren Wünschen einzurichten und zu gestalten. Darüber hinaus ist ein freier Modus geplant, bei dem ihr verschiedene Einstellungen wie zum Beispiel das Startkapital, die Bewohneranzahl oder Anzahl der Konkurrenten selbst bestimmen dürft.

Erscheinen soll Pizza Connection 3 im Frühjahr 2018 und wird dann für PC, MacOS und Linux erhältlich sein.