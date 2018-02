Pizza Connection 3: Release wird verschoben & Beta verlängert

PC Linux MacOS

Ursprünglich sollte Pizza Connection 3 (im GG-Angeschaut) am 14. März diesen Jahres die Pizzawelt wieder aufmischen. Wie der Publisher Assemble Entertainment kürzlich auf Facebook mitteilte, wird der Release-Termin um eine Woche nach hinten verschoben und der Titel wird nun am 22. März veröffentlicht. Für alle Fans von Retail-Versionen wird es eine limitierte Day-One-Edition geben, die mit Soundtrack, Kühlschrankmagnet, Poster im Pappschuber und einem fünf Euro Pizzalieferdienst-Gutschein aufwarten. Die Spiele-DVD soll zudem nach Basilikum riechen. Erwerben könnt ihr diese beispielsweise über Amazon (GG-Partnerlink) für 27,99 Euro.

Wer nicht mehr länger auf den Release warten kann, hat jetzt ein weiteres Mal die Chance an der Beta-Phase teilzunehmen. Es werden insgesamt 100 weitere Teilnehmer zugelassen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist, euch auf der Homepage des Spiels anzumelden. Solltet ihr nicht unter den 100 Glücklichen sein und euch trotzdem einen Eindruck vom Spielgeschehen verschaffen wollen, könnt ihr das diese Woche Donnerstag um 18 Uhr tun. Zu diesem Zeitpunkt wird der Publisher auf seinem Twitch-Kanal einen Livestream zum Titel starten. Darüber hinaus hat Assemble Entertainment neue Screenshots zur Verfügung gestellt, die ihr euch in unserer Galerie anschauen könnt.

Solltet ihr den Kauf von Pizza Connection 3 bereits fest eingeplant haben, so könnt ihr auf Steam aktuell 15 Prozent sparen. Somit kostet der Titel aktuell 25,49 Euro.