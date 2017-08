Dota 2: Valve kündigt zwei neue Helden an / erster Trailer

PC Linux MacOS

Der Entwickler und Steam-Betreiber Valve hat im Zuge des aktuell laufenden Turniers The International 2017 gleich zwei neue Helden für sein MOBA-Game Dota 2 angekündigt. Die beiden Charaktere wurden in einem ersten Trailer vorgestellt und sollen mit dem geplanten Update „The Dueling Fates“ ins Spiel implementiert werden. Dabei handelt es sich um brandneue Helden, die im ursprünglichen Warcraft-3-Mode nicht zum Charakterroster gehörten.

Der erste Charakter erinnert äußerlich stark an den Gestiefelten Kater (mit Federhut, einem Degen und allem, was dazugehört), spricht mit einem französischen Akzent und trägt darüber hinaus einen Schuppenumhang, mit dem er seine Gegner niederwalzen kann, wenn er über den Boden rollt. Der zweite Charakter ist eine Fee, die ein ziemlich fies aussehendes Wesen in einer Laterne herumträgt, das, wenn man nach dem Trailer geht, die Angriffe ausführt. Namen oder weitere Details sind zu den beiden Helden bisher noch nicht bekannt. Auf dem selben Event kündigte der Spielehersteller erst vor wenigen Tagen das Sammelkartenspiel Artifact - The Dota Card Game an. Die ersten Reaktionen der Community fielen allerdings eher verhalten aus.