Valve kündigt ein neues Spiel an und es ist ... nicht Half-Life 3

Der Entwickler und Steam-Betreiber Valve hat seit langem mal wieder ein neues Spiel angekündigt. Half-Life-Jünger sollten allerdings nicht gleich die Korken knallen lassen, denn der Titel wird eher mit Blizzards Hearthstone - Heroes of Warcraft oder Bethesdas The Elder Scrolls - Legends konkurrieren. Wie das Unternehmen im Rahmen der Dota 2-Meisterschaft „The International“ verkündete, arbeitet das Studio mit Artifact - The Dota Card Game derzeit an seinem ersten Sammelkartenspiel, das auf dem erfolgreichen Moba-Titel basieren wird.

Weitere Details zu dem Titel wurden bisher noch nicht verraten, nur, dass es sich im Dota-Universum ansiedeln und entsprechend auch die bekannten Charaktere aus dem Roster umfassen wird. Die Veröffentlichung des Spiels soll irgendwann im kommenden Jahr auf dem PC erfolgen. Dazu gab es noch einen kurzen Teaser, der allerdings keine Spielszenen enthält.