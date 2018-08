Steam.tv: Valve plant offenbar eigene Streaming-Plattform

Valve will mit seiner Spiele-Plattform Steam wohl wieder ein neues Marktsegment angreifen. Zuletzt hatte es das Unternehmen mit einem verbesserten Chat auf Discord abgesehen, während man nun wohl in Konkurrenz zu Twitch, YouTube Gaming, Microsoft Mixer und Co. gehen möchte. Wie unter anderem The Verge berichtet, ist am Freitag unter steam.tv testweise eine eigene Streaming-Plattform online gegangen, die nach kurzer Zeit aber wieder offline genommen wurde.

Dass sich Valve auch einen Teil vom Kuchen des Let's-Play-Marktes abzuschneiden versucht, ist nicht verwunderlich. In diesem Segment ist mit Werbung, Provisionen für Kanal-Abos, Trinkgeldern für die Streamer, sowie direkten Verweisen auf die jeweiligen Spiele im eigenen Shop gutes Geld zu verdienen. Konkrete Infos zu der Plattform gibt es jedoch noch nicht. Valve hat bisher lediglich in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass der Dienst versehentlich online ging und es eigentlich nur ein interner Test werden sollte.

Geplant war die Veröffentlichung erst für das Dota 2-Turnier The International, das ab kommenden Montag, 20.8.2018, in Vancouver laufen wird. Einige, die auf die Plattform zugreifen konnten, berichten, dass das Angebot wohl eine Erweiterung des neuen Chat-Systems darstellt und auch Voice-Chat integriert. Wie es sich letztendlich konkret gestalten wird, insbesondere auch für die Streamer, bleibt aber erst einmal abzuwarten.