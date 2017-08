Batman - The Enemy Within: Launch-Trailer zum Superhelden-Adventure

PC XOne PS4 iOS Android

Telltale Games hat heute den offiziellen Launch-Trailer zur ersten Episode von Batman - The Enemy Within veröffentlicht. Den knapp zweiminütigen Trailer zu The Enigma, dem Auftakt zur fünfteiligen Episoden-Reihe, könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Er verrät euch mehr über die Geschichte, die euch im neuen Abenteuer des Fledermausmanns erwartet.

The Enigma erscheint weltweit für PC, Xbox One und PS4 am 8. August. Etwas später folgen noch Umsetzungen für Android und iOS. Wie auch die letzten Episoden-Adventures erscheint auch Batman - The Enemy Within als Disc-Version für die beiden Konsolen. Die umfassen allerdings nur Episode 1 auf Disc sowie einen Seasonpass, der später Zugriff auf den Download der vier übrigen Folgen gewährt.