Batman - The Enemy Within erscheint offenbar für die Switch

Telltales Episoden-Adventure Batman - The Enemy Within (im Test) wird offenbar in naher Zukunft auch für die Nintendo Switch erscheinen. Darauf deutet ein Eintrag in der Datenbank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hin. Eine offizielle Ankündigung seitens des Studios lässt derzeit noch auf sich warten. Möglicherweise spart sich Telltale diese für die E3 auf.

In Batman - The Enemy Within schlüpft ihr in die Rollen von Bruce Wayne und seinem Alter Ego Batman und müsst euch mit der Rückkehr des Riddlers nach Gotham City befassen, der die Stadt terrorisiert. Doch seine grausamen Rätsel sind nur Vorboten einer noch größeren Gefahr... Das Spiel wurde bereits für Windows, Mac, Xbox One, PS4, Android und iOS veröffentlicht.