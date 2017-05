The Surge: Video mit Details zur Entstehung veröffentlicht

PC XOne PS4

Der deutsche Entwickler Deck13 Interactive hat auf YouTube ein Hinter-den-Kulissen-Video zu seinem in Kürze erscheinenden Action-Rollenspiel The Surge (zur Preview) veröffentlicht. In dem Beitrag kommen unter anderem Managing Director Jan Klose, Head of Art Timm Schwank und Head of Engineering Thorsten Lange zu Wort, um über die Entstehung des Science Fiction-Settings, das von den Machern als „sehr reaktiv und schwungvoll“ beschriebene Kampfsystem, sowie die Erschaffung der nicht gerade zimperlichen Kampfanimationen zu sprechen.

Den rund sieben Minuten langen Clip (mit zuschaltbaren deutschen Untertiteln) könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. The Surge ist bereits seit Mitte vergangenen Monats fertig (siehe unsere News: The Surge: Gold-Status erreicht // Details zum PS4-Pro-Support) und wird ab dem 16. Mai 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.