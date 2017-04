The Surge: Gold-Status erreicht // Details zum PS4-Pro-Support

PC XOne PS4

Das Action-Rollenspiel The Surge (Preview) ist fertig. Dies gab der Publisher Focus Home Interactive jüngst offiziell über die hauseigene Homepage bekannt. Der vom deutschen Studio Deck13 entwickelte Titel befindet sich somit bereits auf dem Weg in die Presswerke und wird wie geplant, pünktlich am 16. Mai 2017 weltweit in den Händler Regalen stehen.

Zeitgleich mit der Ankündigung haben die Macher darüber hinaus konkrete Details zu geplanten Updates für die PS4-Pro geliefert. Wer Sonys leistungsstärkere Variante der Konsole besitzt, wird laut dem Studio mit der Veröffentlichung des ersten Patches am Release-Tag den Titel wahlweise mit einer dynamischen 4K-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde, oder 1080p und 60 Bildern pro Sekunde genießen können. Das zweite Update soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen und die Unterstützung von HDR für die Besitzer entsprechender TV-Geräte liefern.