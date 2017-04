Dark Souls 3: The Fire Fades Edition mit allen Zusatzinhalten erschienen // Epischer Launch-Trailer

PC XOne PS4

Wie im Vorfeld angekündigt, haben From Software und der Publisher Bandai Namco Games zum Wochenende hin die „The Fire Fades Edition“ von Dark Souls 3 (Testnote: 8.5) für PC und Konsolen veröffentlicht. Das Gesamtpaket mit den beiden Erweiterungen Ashes of Ariandel (Testnote: 8.0) und The Ringed City (zum Preview-Bericht) könnt ihr ab sofort zum Preis von 49,99 Euro für den PC, oder für 59,99 Euro für Xbox One und PS4 erwerben.

Passend zum Release haben die Macher auch einen epischen Launch-Trailer online gestellt, der euch auf das knackige und vorerst letzte Abenteuer der Serie einstimmt.