Project Scorpio: Alle Infos zur neuen Microsoft-Konsole hier ab 15:00 Uhr

XOne

Auf der E3 hat Microsoft mit Project Scorpio den Xbox-One-Nachfolger für 2017 offiziell angekündigt und erste Details bekannt gegeben. Heute um 15:00 Uhr soll es viele neue Informationen zu der laut Microsoft "leistungsstärksten Spielekonsole aller Zeiten" geben, die neben einer vollumfänglichen Abwärtskompatiblität zur allen Xbox-One-Spielen auch Support für ein Virtual-Reality-Headset (mit höchster Wahrscheinlichkeit die Oculus Rift) bieten wird.Was Microsoft im Zusammenwirken mit den Technikexperten von Digital Foundry enthüllen will, ist aktuell noch nicht bekannt. Es dürften vor allem detailliertere Hardware-Spezifikationen sein sowie vielleicht konkrete Herstellernamen hinter den Komponenten. Ob sich Microsoft vor der E3 2017 im Juni über den konkreten Veröffentlichungstermin oder den Preis auslässt, darf bezweifelt werden. Bislang ist nur von "Holiday 2017" die Rede. Auch der finale Name steht noch aus.Unter dieser News könnt ihr den Stream von Digital Foundry ab 15:00 Uhr deutscher Zeit live verfolgen. Alle neuen Informationen zu Project Scorpio werden wir euch in Form von Updates in dieser News schließlich detailliert nennen – und unsere Einschätzung diesbezüglich, ob die Konsole gute oder eher mäßige Chancen gegen Marktführer Sony mit PS4 und PlayStation 4 Pro hat. Teilt uns in den Kommentaren unter dieser News gerne mit, was ihr euch von Project Scorpio erhofft und erwartet.