Project Scorpio: Alle Hardware-Infos zur neuen Microsoft-Konsole [Upd]

News-Update:Wie angekündigt hat Digital Foundry in Form des unter dieser News eingebetteten Videos die finalen Hardware-Spezifikationen der kommende Spielekonsole von Microsoft bekannt gegeben. Demnach wird im aktuell noch unter dem Namen Project Scorpio laufenden Gerät keine gänzlich neue Achtkern-CPU zum Einsatz kommen, sondern lediglich eine überarbeitete Version der Jaguar-CPU, die auch in der Xbox One zum Einsatz kam.Aufgrund der höheren Taktung von 2,3 GHz ergeben sich allerdings dennoch deutlich geringere Latenzzeiten und eine im Vergleich mit der X1-CPU eine rund 30 Prozent höhere Leistung. Der Grafikchip wird laut Digital Foundry die auf der E3 von Microsoft genannten 6 Teraflops Grafikikleistung erreichen. Native 4K-Auflösungen sollen dank der hohen Taktung der 40 Recheneinheiten von 1172 MHz tatsächlich möglich sein, wie überarbeitete Fassungen der Xbox-One-Rennspieleundzeigen sollen. Beim letztgenannten Spiel sollen sogar noch gut 35 Prozent der GPU-Ressourcen in 4K bei 60 Frames übrig bleiben.Als Arbeitsspeicher werden 12 GB DDR5-Speicher zum Einsatz kommen, die einen Datendurchsatz von 326 GB pro Sekunde ermöglichen sollen, also sogar noch etwas mehr, als Microsoft im Juni auf der E3 sagte. Ebenfalls bekannt wurde, dass die Scorpio über eine 1 GB große Festplatte sowie ein UHD-Bluray-Laufwerk verfügen wird. Nur kleine Infohappen gab es bezüglich der Qualität der per Aufnahmefunktion mitgeschnittenen Videos angeht, deren Qualität deutlich ansteigen soll.Große Überraschungen bleiben mit der Bekanntgabe der Hardware-Spezifikationen der Scorpio somit letztlich aus. Wie die Konsole am Ende tatsächlich heißen wird, wie sie aussieht und was sie kosten soll, dürften die Redmonder also wenigstens noch bis zur E3 im Juni für sich behalten.Ursprüngliche News:Auf der E3 hat Microsoft mit Project Scorpio den Xbox-One-Nachfolger für 2017 offiziell angekündigt und erste Details bekannt gegeben. Heute um 15:00 Uhr soll es viele neue Informationen zu der laut Microsoft "leistungsstärksten Spielekonsole aller Zeiten" geben, die neben einer vollumfänglichen Abwärtskompatiblität zur allen Xbox-One-Spielen auch Support für ein Virtual-Reality-Headset (mit höchster Wahrscheinlichkeit die Oculus Rift) bieten wird.Was Microsoft im Zusammenwirken mit den Technikexperten von Digital Foundry enthüllen will, ist aktuell noch nicht bekannt. Es dürften vor allem detailliertere Hardware-Spezifikationen sein sowie vielleicht konkrete Herstellernamen hinter den Komponenten. Ob sich Microsoft vor der E3 2017 im Juni über den konkreten Veröffentlichungstermin oder den Preis auslässt, darf bezweifelt werden. Bislang ist nur von "Holiday 2017" die Rede. Auch der finale Name steht noch aus.Unter dieser News könnt ihr den Stream von Digital Foundry ab 15:00 Uhr deutscher Zeit live verfolgen. Alle neuen Informationen zu Project Scorpio werden wir euch in Form von Updates in dieser News schließlich detailliert nennen – und unsere Einschätzung diesbezüglich, ob die Konsole gute oder eher mäßige Chancen gegen Marktführer Sony mit PS4 und PlayStation 4 Pro hat. Teilt uns in den Kommentaren unter dieser News gerne mit, was ihr euch von Project Scorpio erhofft und erwartet.