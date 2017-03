Brian Fargo will sich nach Wasteland 3 zur Ruhe setzen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie Wasteland-Schöpfer Brian Fargo gegenüber dem englischsprachigen Magazin Eurogamer.net verriet, plant er sich nach der Veröffentlichung von Wasteland 3 zur Ruhe zu setzen. Fargo begründet dieses Vorhaben damit, dass er schon lange in der Spielebranche tätig sei und mal eine Pause brauche. Die Erfolge der letzten Spiele seines aktuellen Studios inXile Entertainment, zu denen unter anderem Wasteland 2 (im Test) und Torment - Tides of Numenera (im Test) gehören, seien ein guter Zeitpunkt, sich zurückzuziehen. Zumal das für dieses Jahr angekündigte The Bard's Tale 4 "spektakulär" aussehe, wie Fargo sagt.

Ich liebe diese Branche, aber ich bin seit 1981 Teil von ihr. Ich wurde Teil davon, als Ken und Roberta Williams, Trip Hawkins begannen, die Leute von Brøderbund [Entwickler und Publisher von Spielen wie Karateka, Anm. d. Red.] – ich schaue mir an, was meine Freunde heute machen, und die haben viel mehr Freizeit als ich. Es ist ein sehr intensives Geschäft. Es ist sehr einnehmend. Mir scheint es, ich sollte mal ein bisschen entspannen.

Konkret will Fargo sich zur Ruhe setzen, wenn Wasteland 3 im Handel steht, was nach aktuellem Plan irgendwann im Jahr 2019 der Fall sein soll:

Ich habe noch einige Zeit. Ich gehe nicht schon morgen.

Auf die Frage von Eurogamer.net, was Fargo nach seinen Rückzug plane, meint der nur:

Ich wollte schon immer Machu Picchu besuchen.

Brian Fargo (Jahrgang 1962) hatte bereits früh Erfolg in der Spielebranche und führte mit dem unter anderem von ihm im Jahr 1983 gegründeten Entwickler und Publisher Interplay Entertainment eine der seinerzeit größten und wichtigsten spieleschaffenden Unternehmen, die unter anderem als Herausgeber von Klassikern wie Baldur's Gate oder mittels des hauseigenen Entwicklers Black Isle Studios Spiele wie Planescape Torment oder Icewind Dale auf den Weg brachten.

Nach einem missglückten Gang an die Börse und einer Neuausrichtung Interplays auf den Konsolenmarkt, verließ Fargo schließlich Interplay, um 2002 inXile zu gründen. Im Zuge dessen entstanden auch Spiele wie Hunted - Die Schmiede der Finsternis für Bethesda, die größten Erfolge feierte inXile jedoch durch die späteren, fast ausnahmslos via Kickstarter finanzierten Rollenspielprojekte wie Wasteland 2, Torment oder zuletzt Wasteland 3.