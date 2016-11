Red Dead Redemption: Ab nächster Woche für PC und PS4 via Playstation Now, allerdings nicht in Deutschland

360 PS3

Bereits im Oktober kündigte Sony an, dass Rockstars Action-Adventure Red Dead Redemption (Testnote: 9.0) bald via Playstation Now für PS4- und PC-Besitzer spielbar sein wird. Nun gab der Junior Product Manager Ben Thorpe auf dem Playstation Blog auch den konkreten Termin dafür bekannt. Das Spiel, sowie der dazugehörige DLC Undead Nightmare werden demnach schon nächste Woche, am 6. Dezember, in das Portfolio des Streamingdienstes aufgenommen.

Hierzulande lässt der offizielle Start von Playstation Now leider nach wie vor auf sich warten. Bisher ist der Dienst nur in Nordamerika, Großbritannien, Niederlanden und Belgien verfügbar. Einen konkreten Starttermin für Deutschland gibt es derzeit noch nicht. Xbox-One-Besitzer können Red Dead Redemption dank Abwärtskompatibilität bereits seit dem 8. Juli dieses Jahres spielen (siehe hier: Red Dead Redemption: Ab dem 8. Juli abwärtskompatibel auf der Xbox One).