Transport Fever: Entwickler äußert sich zu Performance-Update, Modding und mehr

PC Linux MacOS

Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung von Transport Fever (im Test) gab das Entwickler-Team nun die weiteren Pläne der kommenden Tage und Wochen bekannt. Nachdem der Nachfolger von Train Fever am Release-Tag den ersten Platz der weltweiten Steam-Topseller-Liste erreichen und einige sehr positive Reviews erhalten konnte, fand Urban Games eigenen Angaben zufolge dennoch Potenzial für Verbesserungen:

Der einzige kleine Negativpunkt für uns ist die aktuelle Bewertung auf Steam; laut den Reviews sind "nur" etwa 7 von 10 Spielern wirklich glücklich mit Transport Fever. Nach einer Analyse haben wir dafür drei Ursachen identifiziert: technische Probleme am Tag der Veröffentlichung, Missverständnisse bei der Gameplay-Mechanik und Performance-Probleme.

Auf dieser Grundlage sind die ersten Nach-Release-Pläne entstanden. Als erstes soll ein weiterer Patch veröffentlicht werden, der die letzten verbliebenen Abstürze beheben soll. Außerdem soll mit ihm die Gameplay-Mechanik verbessert werden. So gibt es beispielsweise noch einige Probleme mit dem Einzugsgebiet der Stationen sowie beim Betrieb von Linien mit Fahrzeugen, die auf volle Ladung warten. Letzteres führt zu sehr schlechten Frequenzen, so dass die Industrien dann ihre Produktion einstellen. Auch ein Warnhinweis soll im Spiel implementiert werden, der Spieler darauf hinweist, wenn Industrieketten nicht komplett verbunden sind. Denn auch bei vollen Ausgangslagern stellen Industrien die Produktion ein, was anscheinend nicht jedem bewusst ist.

Sobald das Spiel durch den Patch für alle stabil läuft, wird von den Entwicklern ein größeres Performance-Update in Angriff genommen. Denn je nach Hardware oder allgemein im Late-Game ist diese nicht ausreichend vorhanden. Doch auch wenn diese Pläne umgesetzt worden sind, möchten die Entwickler weiter an Transport Fever arbeiten und verbessern.

Zusätzlich gab Urban Games bekannt, dass in Kürze eine Modding-Dokumentation veröffentlicht wird. Schließlich wurde die Wirtschaftssimulation von Anfang an Modding-freundlich programmiert – aufgrund des Steam-Workshops sehen die Entwickler hier ein "riesiges" Potenzial. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass bei technischen Problemen der Support auch auf deutsch unter info@transportfever.com erreichbar ist.