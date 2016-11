Das Transportfieber ist ausgebrochen, denn ein schweizerisches Entwicklerteam sorgt für Verkehr zwischen Gotthardtunnel und Wildem Westen. Mick Schnelle ist in die Planungsphase miteingestiegen und berichtet von seinen Erfahrungen.

Bauen trotz Pause

Sieht wirrer aus, als es ist. Eine der Stärken von Transport Fever ist die stufenlose Anpassung an jeden Blickwinkel.

Frickelige Bahn

Klarer Fall von "passt nicht": Das Szenario spielt in den 50er Jahren, die Autos stammen eher aus den 20ern.

Schnell und billig, bitte





So geht es weiter und weiter. Wenn ihr euch einmal in die nicht immer optimalen Menüs für die Vehikel reingefuchst habt, geht der weitere Bau recht leicht von der Hand. Immer wieder ändern sich die Bedürfnisse, je nach Stadtentwicklung und umliegenden Industrien. Schifffahrt lohnt sich nur auf einigen Karten mit extrem viel Wasser. Die werden übrigens nach den eigenen Vorgaben zu Größe und Landschaft jedes Mal neu generiert. Sind Flugzeuge verfügbar, lohnt sich der Passagiertransport auch von einem Kartenende zum anderen. Passagiere und Waren haben dabei durchaus ihren eigenen „Willen“. Dauert der Abtransport zu lange, verschwinden sie einfach wieder. Laut Entwicklerauskunft wählen Waren immer den günstigsten Weg, Passagiere den schnellsten, so in gewissen Grenzen vertretbar.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWer hat’s erfunden? Genau, die Schweizer. Man verzeihe uns diesen Kalauer, aber seit Jahren warten wir darauf, den mal anzubringen. Denn heute haben wir eine eidgenössische Verkehrssimulation im Test, die auf schwiitzerdütschheißt. Und was wissen wir seit gut 22 Jahren? Ist ein „Transport“ im Titel, handelt es sich um einen Klon, pardon, inhaltlichen Nachfolger zuvon 1994.Wie, der Name ist unbekannt? Nun gut, für alle Spätgeborenen eine kleine Erläuterung: Es geht darum, Städte und Industriebetriebe mittels Auto, Bahn, Flugzeugen oder Schiffen miteinander zu verbinden, Menschen und Güter zu transportieren und dadurch das Wachstum von Städten und Industrien zu beeinflussen. Das machte seinerzeit viel Spaß, genauso wie die meisten inhaltlichen Nachfolger. Warum sollte das Transport Fever nicht genauso gelingen?Wer Transport Fever zum ersten Mal startet, erkennt auf einen Blick die Verwandtschaft zum Quasivorgängervom selben Entwicklerteam. Auf einer frei zoom- und drehbaren Karte voller Städte und überall verstreut liegender Industriebetriebe gilt es geschickte Verkehrsnetze anzulegen und letztlich richtig Kohle zu scheffeln. Je nach Startjahr, das zwischen 1850 und 2000 frei wählbar ist, solltet ihr mit Kutschen, später Autos und LKW die ersten Sporen verdienen. Denn viele Straßen sind von Anfang an vorhanden. Binnen weniger Minuten sind Haltestellen für den Personenverkehr angelegt, ein Depot für die Fahrzeuge errichtet und die Linien eingerichtet. Und schon geht das Geldverdienen los.Praktisch: Ihr könnt auch im Pausenmodus jede Aktion durchführen. Dadurch steht gemütlichem Streckenoptimieren nichts im Weg. Nichts? Nun ja, die Bau- und Verwaltungsmenüs sind ein klein wenig suboptimal. So müsst ihr permanent zwischen Maus- und Tastatursteuerung wechseln. Gänzlich unverständlich: Das Verlassen des Baumenüs per Rechtsklick funktioniert nicht. Stattdessen müsst ihr das Menü jedes Mal händisch mit ESC verlassen. Ebenfalls unverständlich ist, warum die Ausrichtung der Gebäude nur mit „N“ und „M“ funktioniert und nicht wie gewohnt mit der Maus.Das klingt jedoch ein wenig fummeliger, als es in Wirklichkeit ist. Nach ein, zwei Tobsuchtsanfällen im umständlichen Tutorial und ein paar Stunden Übung geht die Steuerung einigermaßen gut von der Hand. Trotzdem, hier sollte unbedingt noch nachgebessert werden. Die gewohnte Schweizer Präzision sieht anders aus. Genreüblich natürlich auch in Transport Fever vorhanden, ist die Entwicklung von Städten und Industrien. Ihr könnt dabei zusehen, wie immer mehr Häuser und Straßen entstehen und ausgebaut werden. Das gilt auch für die Industrieanlagen, so die Abnahme- und Liefermenge nur hoch genug ist. Allerdings reichen dafür LKW und Lieferwagen bei weitem nicht aus.Wer nach Größerem strebt, kommt auf die Dauer um den Bahnbau nicht umhin. Warum auch nicht, ein paar schick umherzuckelnde Bähnchen oder später lange Güterzüge machen sich auch optisch gut. Also eben zwei Bahnhöfe gebaut, das obligatorische Depot errichtet und… nun ja, dann stoßt ihr wieder auf die Haken und Ösen der Steuerung. Obwohl Transport Fever ja schon das zweite Spiel der Schweizer ist, und obwohl Teil 1 sich ausschließlich um Bahnen drehte, ist gerade der Gleisbau nach wie vor extrem fummelig. Zumindest dann, wenn ihr mehrere Gleise zusammenführen wollt. Dann gilt es sehr nah ranzuzoomen und nachzugucken, ob die Gleise wirklich in die automatisch eingerichtete Weiche münden oder ob einfach nur Kreuzungen angelegt werden.