4Players - - Nicht getestet*

Computer Bild Spiele 1,55

(Schulnote) 5.300 Z. Eine malerische, abwechslungsreiche Landschaft lädt auch abseits der Straßen zu ausgiebigen Spazierfahrten ein. Die Mischung aus Arcade-Racer und Simulation lässt Autofan-Herzen höher schlagen!

Gamona 9

v. 10 15.800 Z. Die Erkundung der offenen Spielwelt – in diesem Fall eine romantisiert verkleinerte Interpretation Australiens – ist und bleibt der größte Spaßfaktor in Horizon 3, zumal die grafischen Möglichkeiten der Xbox One vollends ausgenutzt werden.

GameStar /

GamePro 92

v. 100 23.800 Z.

1 Video Ich liebe den Mix aus Erkundung, Rennen und Nebenaufgaben, gepaart mit der tollen Fahrphysik und dem audiovisuellen Feuerwerk [...] Dazu kommt mit Australien ein tolles und vor allem abwechslungsreiches Setting [...]

GIGA 9

v. 10 5.800 Z. Zum ersten Mal seit Burnout Paradise hat mich ein Open-World-Racer wieder wirklich in seine Spielwelt hineingesogen. Das liegt insbesondere an [...] einer wirklich abwechslungsreichen Spielwelt [...] und der Fülle an Aufgaben.

PC Games /

Videogameszone.de

90

v. 100 18.800 Z. Es ist eine Weile her, dass mich ein Fun-Racer so in seinen Bann ziehen konnte – vor allem weil ich im Rennspielgerne normalerweise in realistischeren Titeln wie Assetto Corsa und Project Cars unterwegs bin.

Spieletipps 90

v. 100 9.800 Z. Forza Horizon 3 beweist, wie schön Rennspiele sein können. Die offene Welt lädt immer wieder zum Rasen ein [...] das australische Szenario bietet mit seinen verschiedenen Klimazonen vor allem optisch viel Abwechslung.