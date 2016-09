Forza Horizon 3 (Review)

PC XOne

Es ist wieder soweit: Am 27. September steht mitder neueste Teil von Playground Games' Open-World-Spin-Off zur-Reihe in den Startlöchern. Diesmal kommen nicht nur die Besitzer einer Xbox One in den Genuss, den neuen Schauplatz Australien zu erkunden. Parallel geht auch die Version für Windows 10 an den Start.In unserem Testvideo stellen wir euch Forza Horizon 3 vor, gehen auf Vielfalt des Schauplatzes, Technik und nicht zuletzt auch das deutlich verbesserte Gegner-KI, das sogenannte Drivatar-System. Die von uns gecapturten Spielszenen stammen allesamt von Xbox One. Die PC-Fassung lag uns zum Testzeitpunkt noch nicht vor – Details hierzu werden schnellstmöglich in unserem großen Testbericht nachreichen, sobald wir Zugriff auf die Windows-10-Fassung haben.