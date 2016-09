Nicht wenige finden, dass das Open-World-Spinoff zur Forza-Reihe die Rennspiel-Vorlage von Entwickler Turn 10 längst überrundet hat. Wir verraten im Test auf Xbox One und Xbox One S, wie gut der Racer in Australien geworden ist.

Ziel: Fans sammeln

Niemals Langeweile

30 Löffellisten-Herausforderungen gibt es im Spiel – mit den von Spielern erstellten sogar unendlich viele.

Das Spielziel ist die Freischaltung des letzten Schaurennens, das wir euch aus Spoilergründen nicht zeigen. In diesem Fall hier treten wir mit unserem Lamborghini gegen einen Militärjet an. Die Schaurennen sind spektakulär, schwierig sind sie aber nicht.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalMit 180 Sachen brettern wir mit unserem Ariel durch den dichten Regenwald Australiens und haben Mühe, alle Bäume abseits der Pisten stehenzulassen. Fünf Minuten zuvor saßen wir noch in unserem Lamborghini Murciélago und haben in der Wüstensteppe von Down Under einen Blitzer bei 340 km/h ausgelöst. Das alles kannten wir so ähnlich schon aus dem Vorgänger Forza Horizon 2 (im Test: Note 8.5 ). Dochhat weit mehr zu bieten.Es sieht noch einmal eine ganze Ecke besser aus – und anstatt uns in eine vorgefertigte Meisterschaft nach der anderen zu schicken, dürfen wir diesmal selbst unsere Events erstellen oder die von der Community angefertigten fahren. Aber das ist längst noch nicht alles, warum Forza Horizon 3 seinen Vorgänger deutlich übertrifft und die-Reihe endgültig pulverisiert.Forza Horizon 3 bietet im Kern genau das, was schon die Vorgänger auszeichnete: eine große, offene Spielwelt, in der wir in Rennen, Meisterschaften und Challenges sozusagen im Vorbeifahren einsteigen. Dabei verdienen wir Credits und Erfahrungspunkte, wobei wir mit Ersteren nach und nach unseren Fuhrpark aus dem gigantischen Angebot an Fahrzeugen zusammenstellen und mit Letzteren in Stufen aufsteigen, um verschiedene Boni freizuschalten. Denn wer will, kann auch außerhalb der Events durch die Welt brettern und mit Fähigkeitenketten EXP ansammeln. Das funktioniert genauso wie im letzten Teil – Punkte gibt es also durch Beinahe-Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen genauso wie für Burnouts, Drifts oder Vollgasfahrten im Gegenverkehr.Neuerdings sammeln wir durch die Rennen, Meisterschaften, Rivalen-Veranstaltungen oder sogenannten PR-Events wie Blitzer- und Driftzonen Fans. Anders als im Vorgänger gilt es nämlich nicht, das Rennfestival zu gewinnen, sondern als amtierender Champion ein neues aufzuziehen, und dafür braucht ihr genügend Fans. Genauer gesagt sind es vier Festivalorte, die ihr in jeweils fünf Stufen ausbaut. Die Reihenfolge bleibt dabei, vom ersten Festivalort an der Südostküste der Spielwelt von Australien einmal abgesehen, jedem selbst überlassen. Da ihr zum Erreichen des Spielziels, was in Forza Horizon 3 die Freischaltung des fünften und letzten Schaurennens ist, also bloß genügend Fans sammeln müsst, sind Siege bei den Veranstaltungen auch eher nebensächlich, da ihr selbst ohne Podiumsplatzierung neue Fans gewinnt. Was auf den ersten Blick wie eine Motivationsbremse wirkt, fördert umgekehrt vor allem eines: den reinen Spaß am Fahren – und den fängt Forza Horizon 3 vorbildlich ein!Wer eine Herausforderung sucht, der findet sie natürlich auch in Forza Horizon 3. Da wäre etwa die sogenannte Löffelliste (Bucket List in der englischen Fassung). Im Rahmen dessen erwarten euch Challenges, wie ihr sie aus der „Fahrspaßliste“ des Vorgängers kennt. Hier steigt ihr grundsätzlich in ein Leihfahrzeug ein, um beispielsweise in einem Supersportwagen mit einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit geblitzt zu werden. Natürlich befindet sich der Blitzer in der Regel unmittelbar hinter einer Kurve, was die Sache nicht zum Selbstläufer verkommen lässt. In anderen Challenges müssen wir innerhalb einer Zeitgrenze eine bestimmte Menge an Fähigkeitenpunkten sammeln oder unter Zeitdruck einen Zielpunkt erreichen.Sehr gut die Zeit vertreiben könnt ihr euch einmal mehr mit der Suche nach "Scheunenfunden". Dabei stöbert ihr die heruntergekommenen Überreste von Fahrzeugklassikern auf, die dann restauriert werden und in euren Fuhrpark aufgenommen werden. Die Suche nach den Scheunen selbst ist nicht allzu spannend – dank der steuerbaren Drohne, mit der ihr die Scheune oder auch die 150 Bonustafeln im Spiel auf der großen Übersichtskarte markieren könnt, aber auch nicht mehr ganz so nervig wie es teilweise im Vorgänger der Fall war. Autofans kommen hier mit einzigartigen Fahrzeugen von Toyota, Lamborghini oder Ferrari als Belohnung so oder so voll auf ihre Kosten.Direkt in der Welt fahren wieder die "Drivatare", also die KI-Abbilder echter Spieler. Das Schöne dabei: Sie fahren in exakt der Karre in der Welt herum, in der sie zuletzt tatsächlich unterwegs waren, egal ob Opel „Manta“ oder McLaren F1. Fahrt ihr hinter ihnen her, könnt ihr sie zu Kopf-an-Kopf-Duellen herausfordern und auf diese Weise EXP und Fans generieren.