Ihr wolltet Benjamin seit eh und je in die Steinzeit zurückschicken, weil er euch das Ende von Red Dead Redemption verraten hat? Zu spät, denn für die neueste Ausgabe der Stunde der Kritiker war er bereits dort. Aber nicht nur er hat die ersten 60 Spielminuten mit Heldin Aloy in der postapokalyptischen Welt vonverbracht, sondern auch Spieleveteran Jörg Langer.Wie üblich haben Jörg und Benjamin ihre Spielerlebnisse in der ersten Spielstunde bei mitlaufender Videokamera live für euch kommentiert, während sie Roboter-Dinosaurier und anderes mechanischen und nicht-mechanischen Getier mit Pfeil und Bogen oder wahlweise mit dem Speer erlegt haben. In der Stunde der Kritiker erlebten unsere Premium-Nutzer und Einmalzahler die besten Szenen der beiden aus der Auftaktstunde im PS4-exklusiven Action-Adventure von Killzone-Macher von Guerilla Games. Natürlich folgen etwas später auch noch die Uncut-Stunden von Jörg und Benjamin.Wenn ihr erfahren wollt, wie sich die beiden in Horizon - Zero Dawn geschlagen haben, weshalb Benjamin die Orientierung verliert oder Jörg lieber im Nah- als im Fernkampf aktiv wird, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der Stunde der Kritiker. Am Ende verraten euch die beiden schließlich, was ihnen in der ersten Spielstunde von Horizon - Zero Dawn gefallen hat und was nicht so sehr. Am Ende beantworten sie schließlich die Frage aller Fragen: Würden Jörg und Benjamin Horizon nach der ersten Stunde in ihrer privaten Zeit freiwillig weiterspielen oder doch lieber andernorts ihren Spielspaß suchen?Die Uncut-Stunden von Jörg und Benjamin gibt es in wenigen Tagen im Doppelpack, in dem ihr jeden Spruch, jeden Erfolg und jedes Versagen der beiden ungeschnitten miterlebt. Die nächste Ausgabe der SdK steht bereits fest. Darin erlebt ihr die erste Spielstunde von Heinrich Lenhardt und Jörg Langer im Switch-Launchtitel*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Horizon-SdK".